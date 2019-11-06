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KIRSALA 21.204 MiLYON

YOZGAT İl Genel Meclisi’nde devam eden 2020 yılı bütçe görüşmelerinde tahmini bütçe rakamları belirlendi.

KIRSALA 21.204 MiLYON

YOZGAT İl Genel Meclisi’nde devam eden 2020 yılı bütçe görüşmelerinde tahmini bütçe rakamları belirlendi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
KIRSALA 21.204 MiLYON

Komisyonların yürüttüğü çalışmalar neticesinde tahmini bütçe rakamları ortaya çıktı. Bu kapsamda 14 ilçe ve 558 köy için öngörülen yatırım genel toplamının 21 milyon 204 bin lira olduğu öğrenildi. Hazırlanan tahmini bütçe taslağında ise köy başı yaklaşık 38 bin lira ödenek öngörüldüğü görülürken, söz konusu rakamlara Köydes’ten gelecek ödeneğin dahil olmadığı belirtildi. Tahmini bütçe taslağında köylere yapılacak yatırım kalemlerinden en fazla ödeneğin yine asfalt kaplama projelerine ayrıldığı görüldü. Öngörülen yatırım genel toplamı olan 21 milyon 204 bin lira ile köylerin asfalt kaplama projeleri, kanalizasyon yapım işleri, kilitli parke yapım işi, içme suyu tesisi yapımı, bakım ve onarım işleri, sulama tesisleri yapım, bakım ve onarım işleri, köprü ve menfez yapım işleri, birliklere yardım, içme suyu klorlama cihazı alım işleri, asfalt ve yol bakım onarım işleri, yol yama ve köy yolları levha işlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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