2023 vizyonu çerçevesinde kırsalda büyük bir yatırım hamlesi başlatma kararı alan ÇEDAŞ, 2017-2023 arasında Yozgat’a 320 milyon liralık yatırım yapacak. Yatırımlarda aslan payını kırsal kesime ayıracak olan ÇEDAŞ, bu dönemde Yozgat’a bağlı toplam 508 köyün elektrik altyapısını yenileyerek kırsala 180 milyon TL harcayacak.

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 900 bin aboneye kaliteli, kesintisiz ve sürekli enerji verme politikası ile yatırımlarına tam gaz devam eden Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), 2023 vizyonu çerçevesinde kırsalda büyük bir yatırım atağı başlatıyor. Üç ilde 2017-2023 arasında kırsalda 780 milyon liralık yatırım yapmayı planlayan ÇEDAŞ, bu rakamın 180 milyon liralık bölümünü Yozgat kırsal yatırımları için harcayacak.

Genel Müdür Ahmet Sait Akboğa önceki gün Yozgat’ta basın mensupları ile bir araya gelerek yatırımları değerlendirdi.

2016 yılını değerlendirmek, 2017’deki çalışmalar ve 2023 hedefleri hakkında bilgi vermek üzere Yozgat’ta basın mensupları ile bir araya gelen ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü çerçevesinde ortaya konulan 2023 hedefleri kapsamında biz de ÇEDAŞ olarak kırsalda büyük bir yatırım atağı başlatma kararı aldık. Şirketimiz 2017-2023 arasında köylerin elektrik şebekelerini yenileyerek kırsalda yaşayan tüketicilerimize kaliteli, kesintisiz ve sürekli enerji temini konusunda önemli bir çalışmaya imza atmayı hedefliyor” dedi.



YOZGAT’TA 508 KÖYE ULAŞILACAK

Bu amaçla Yozgat’ta 508 köye yatırım götürmeyi hedeflediklerini anlatan Akboğa sözlerine şöyle devam etti: “508 köye ulaşarak 79 bin 150 adet direk, 770 adet trafoyu yenileyeceğiz. Yine orta ve alçak gerilim hatlarının iyileştirilmesi ve yenilenmesi için çalışma yürüteceğiz. Kırsal için toplam yatırım harcaması bu dönemde 180 milyon lirayı bulacak. Böylelikle Yozgat’a 2023 yılına kadar yapılacak toplam yatırımın yaklaşık yüzde 60’nın kırsal yatırımlar oluşturacak. Böylelikle önümüzdeki dönemlerde insanların yaşam tercihlerini doğal alanların başında gelen köylerden yana tekrar kullanacağı yönündeki öngörü ve açıklamaları göz önünde bulundurarak kırsaldaki elektrik alt yapısını köylere dönüşlerden önce hazırlamış olacağız.”

2016’da Yozgat’ta yaklaşık 20 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini de kaydeden Akboğa, 2017 için bu rakamı 25 milyon lira olarak belirlediklerini ifade ederek yatırım kalemlerini tek tek şöyle özetledi: “Bu yıl Yozgat ili ve ilçelerinde 2 milyon liralık aydınlatma ve yeraltı şebekesi yatırımı, 3 milyon liralık açık şalttan modülere dönüşüm yatırımı, 9 milyon liralık enerji nakil hattı yenileme yatırımı, 5 milyon liralık köy şebekesi yenileme yatırımı ve 6 milyon liralık da teknoloji yatırımı yapmayı planlıyoruz. Toplamda 2023 yılına kadar kırsal yatırımlarla birlikte Yozgat ilimize 320 milyon TL yatırım yapacağız.”

2010 yılında özelleştirme sürecinin ardından bölgede yaptıkları yatırımların sonuçlarını aldıklarını da anlatan ÇEDAŞ Genel Müdürü Akboğa, kesinti, arıza ve sorunlara hızla müdahale ederek müşteri memnuniyetini en yüksek düzeye taşıdıklarını dile getirdi. 2010 yılında üç kentte 49 bin 136 olan toplam arıza sayısının 2015 sonu itibarıyla 18 bin 569’a gerilediğine işaret eden Akboğa, “Alçak ve orta gerilimde arızaları yüzde 63 düşürdük. Arıza süreleri de 2010 yılına göre yüzde 81 oranında azaldı. Attığımız bu adımların sonuçları bize Türkiye genelinde birincilik getirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 2015 Elektrik Piyasası Gelişme Raporu’na göre Türkiye genelindeki 21 dağıtım bölgesi arasında, en az elektrik kesintisi yaşanan bölge olduk. 2016’da bakanlık tarafından yapılan Müşteri Memnuniyeti Anket Sonuçları’nda da tüketici sorunlarına en hızlı yanıt veren şirket olarak ÇEDAŞ öne çıkıyor. Yaptığımız yatırımlar bize yüksek müşteri memnuniyeti olarak dönüyor” ifadesini kullandı.

Bu sırada teknolojiye yaptıkları yatırımlar hakkında da bilgi veren Akboğa, ‘Veri Toplama ve Uzaktan Kumanda Kontrolü’ olarak ifade edilen SCADA ile arızalara artık dakika hatta saniyeler ile ulaşmak mümkün. Bu nedenle arıza ve kesinti süresini minimuma indiren SCADA sistemimiz ile ilgili de 2017 yılında yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda bölgemizde SCADA sistemi ile uzaktan izlenip yönetilebilen 100 merkeze 53 merkezi daha ekleyeceğiz. Coğrafi Bilgi Sistemi sayesinde tüm şebekeyi kayıt altına aldık. Müşteri memnuniyetini en yüksek noktaya taşımak için 3 adet mobil trafoyu sistemimize kattık. Böylece olası kriz anında mobil trafolar kullanılarak elektrik kesintilerinin önüne geçilirken altyapı yatırımları sırasında planlı kesinti yapmadan enerjiyi sürekli verebiliyoruz.” diye konuştu.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Akboğa, şirketin özelleştiği 2010 yılından itibaren yaptığı yatırımlar ve denetimler sonucunda kayıp-kaçak oranını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) belirlediği hedefin altında bir seviyeye taşıdıklarını söyledi.