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KIRSALA 147 MiLYON

Yozgat’ta geçtiğimiz yıl içerisinde İl Özel İdaresi tarafından il genelinde bulunan köyler ile bazı projelere toplam 147 milyon 228 bin lira harcama yapıldı.

09 Mart 2022 Çarşamba 00:24
KIRSALA 147 MiLYON

Yozgat’ta geçtiğimiz yıl içerisinde kırsal altyapı çalışmaları, proje ve üst yapı çalışmaları ile İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan hibe yatırım projelerine toplam 147 milyon 228 bin lira para harcandığı bildirildi. Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, geçtiğimiz yıl içerisinde Yozgat İl Özel İdaresi olarak 270 projeye toplam 147 milyon 228 bin lira harcama yaptıklarını söyledi. 2021 yılı içerisinde il genelinde 30,3 kilometre sıcak asfalt, 8,7 kilometre ise silindir ile sıkıştırılmış beton yol çalışması yaptıklarını altını çizen Nazlı, 50,5 kilometre 1’inci kat sathi kaplama 103,1 kilometre 2’inci kat sathi kaplama asfalt çalışması ile 2 .bin 336 kilometre ise yama çalışması yaptıklarını vurguladı. 5 bin 287 kilometre greyderli bakım, 600 kilometre malzemeli bakım çalışması yapıldığını hatırlatan Nazlı, 51 bin 963 metre kare kilitli parke çalışması yaptıklarının altını çizdi. Geçtiğimiz yıl içerisinde yine il genelinde 11 adet kanalizasyon çalışması yaptıklarını hatırlatan Nazlı, ‘’54 adet içme suyu çalışması, 5 adet ise KOP Projesi kapsamında tarımsal sulama çalışması yaptık. Kırsalda yaptığımız bu çalışmalar dışında, hayvan hastanesi binasına destek verirken, 2 adet Emniyet Binası, 1 adet Trafik Eğitim Parkı, 6 adet ASM-TSM Hizmet Binası, 2 adet Anaokulu 3 Adet İlk Okul, 1’er adet ise Lise, Yurt Binası ve Spor Salonu yapımına destek verdik. Yaptığımız çalışmalar kapsamında kırsal alt yapı çalışmalarımız için 249 projeye 63 milyon 908 bin lira, Proje ve üst yapı çalışmaları için 17 projeye 55 milyon lira 144 bin, İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan 7 adet hibe yatırım projelerine 28 milyon 116 bin lira olmak üzere toplam 147 milyon 228 bin lira harca yaptık’’ dedi. 

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