KIRSAL YATIRIMA MALi DESTEK

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, kırsal bölgelere yapılan yatırımlar ile ekipman alımları için verdiği mali destekler kapsamında Yozgat’ta bu yılın ilk 4 aylık döneminde 24 milyon lira hibe ödemesi yapıldı.

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker yaptığı yazılı açıklamada, yaşanılan pandemi sürecinde gıda üretiminin stratejik bir güç haline geldiğini, gün geçtikçe de büyük önem kazandığını hatırlattı. Türker, ‘’Bu süreçte, yatırımlarımız artarak devam etmekte ve ilimizin tamamında proje inşaatlarımız hızlı bir şekilde yükselmektedir. Yozgat İl Koordinatörlüğü personelimiz yoğun bir mesai harcayarak projelerin kontrollerini ve hibe ödemelerini gerçekleştirmektedir’’ dedi. Koordinatör Türker, Yozgat il genelinde 35 inşaat, 83 makine ekipman alımını içeren projelerle ilgili çalışmaların devam ettiğini hatırlatarak, 2021 Ocak ayından itibaren devam etmekte olan projeler için yaklaşık 24 Milyon lira hibe ödemesi yaptıklarını söyledi. Türker, ‘’2021 yılı sonuna kadar ise bu rakam 70 Milyon lirayı bulacaktır. Yapılan yatırımların bölge çiftçisi ve vatandaşlarımıza doğrudan veya dolaylı olarak birçok etkisi bulunmaktadır. Bu etkilere, tarımda istihdam artışı, çiftçinin üretiminin değerlendirilmesi, yem bitkileri üretimi artışı, inşaat ve makine ekipman sektörünün hareketlenmesi, gıda işleme tesislerinin çoğalması, esnafımızın işlerinin artması, tarım ve hayvancılıkta bilgi ve teknolojinin daha fazla yoğun kullanılması gibi örnekler verilebilir’’ diye konuştu. TKDK İl Koordinatörü Türker, Yozgat’ın önümüzdeki günlerde modern tarım ve hayvancılığın yapıldığı öncü bir il haline geleceğini de anlattı. Türker, ‘’Yozgat il Koordinatörlüğü olarak, 2021 Mayıs ayındaki 10. Çağrı döneminde 200 Milyon liralık yatırım tutarında 36 adet proje başvuru almıştır. Bu projelerimiz içerisinde hayvansal ürünler ve tarım ürünlerini işleyecek tesisler bulunmaktadır. İl Koordinatörlüğümüz uzmanları yoğun bir mesai ile bu projeleri bitirmek ve hayata geçirmek için çaba harcamaktadır. Projelerimizin tamamı, sahada kontrol edilmekte ve yatırımcıların sorunlarına uygun çözümler yerinde üretilmektedir. Yozgat’a gıda üretimi ile ilgili yatırım yapmak isteyen kişi ve kuruluşlar her geçen gün daha da artmaktadır. Birlikte Üretelim Yozgat sloganı ile yatırım yapmak isteyen herkese yardımcı olmak ve İlimizi Tarım ve Hayvancılık konusunda ilk sıralara konumlandırmak istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.