KIRSAL YATIRIMA DESTEK

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörü Selim Türken, 10. Çağrı süreciyle ilgili bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor. Çekerek ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, hayvancılık yatırımları üzerinde duruldu. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya hayvan besicilerinin ilgisi yoğun oldu. Çekerek bölgemizde 30 binin üzerinde büyükbaş, 15 binin üzerinde küçükbaş hayvan bulunduğuna dikkat çeken Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, et, süt, yoğurt, karkas et, kurbanlık gibi tonlarca hayvansal üretimin bölge ekonomisini canlı tuttuğunu bildirdi. Çakır, ‘’Tüm bu üretiminin ekonomiye çok daha artı kazandırılması için belediye olarak bizlerde elimizden gelen çabayı göstermek zorundayız. Çekerek'te hayvancılığı ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalışıyor, üreticinin kapasitelerini artırabilmesi için de her türlü teknik desteği de veriyoruz’’ dedi. Başkan Çakır, kalkınmanın yerelde başlayacağını, hayvan üreticileri için oluşturdukları Organize Hayvancılık Bölgesinde üretim yapmak isteyen vatandaşlara TKDK gibi kurumlardan yapacakları projeler için Danışmanlık Teknik Desteği verildiğini bildirdi. Çakır, ilçede daha çok hayvancılık üretimine teşvik edilip, hedeflenen tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi hamlesinde daha çok yol almak için gayret ettiklerinin altını çizdi. Daha sonra söz alan TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türken, 10. Çağrı döneminde yer alan desteklemeler ve bu desteklemelerden yararlanılabilmesi için izlenmesi gereken yol haritası hakkında bilgi aktardı.