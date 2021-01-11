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Kırsal yatırıma destek

Yozgat Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, kırsalda istihdamı ve üretime artırmaya yönelik projelere verdiği desteğini sürdürüyor. İl Koordinatörü Selim Türker, Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkıldığını söyledi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:01
Kırsal yatırıma destek

YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Selim Türker, 7 Ocak 2021 tarihinde Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkıldığını, çağrının 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvuruları kapsadığını bildirdi. Türker, AB Katılım Öncesi Yardım aracı Kırsal Kalkınma hibelerini (IPARD) 2011 yılından bugüne Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu üzerinde yatırımcılara kullandırıldığını anlattı. Türker, ‘’Toplam 450 projeye 219.10 Milyon lira hibe sağlandı. Bu hibeler sayesinde 406 Milyon lira yatırım yapıldı’’ dedi. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Türker, Sarıkaya ilçesinde kurulmuş olan Sınırlı Sorumlu Ilısu Tarımsal Kalkınma Kooperatifine yüzde 75’i AB Katkılı ‘Çiftlik Faaliyetlerini çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmesi programı’ kapsamında mali destek verilerek, kooperatifin makine parkının güçlendirildiğini bildirdi. 

Anahtar Kelimeler:
KIRSAL YATIRIMA DESTEK
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