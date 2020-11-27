KIRSAL YATIRIMA DESTEK

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Yozgat’ında dahil olduğu TR72 Bölgesi olarak adlandırılan Yozgat, Kayseri ve Sivas illerinde uygulanmak üzere 15 Milyon Lira toplam bütçeli Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı ilan edildi. Bu kapsamda, tarım ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesi ve kırsalda yaşayan bireylerin sosyo-ekonomik gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı Proje Hazırlık toplantısı yapıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlık ettiği toplantıda, katılımcılara destekler ile ilgili bilgi verdi. Vali Ziya Polat, “15 Milyon Lira TR72 Bölgesi’nde bulunan 3 il için çıkartılmış bütçedir. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. İlimize katkı sağlayacak projeler yapalım. Bir araya gelelim ortak akılla ortaya güzel işler çıkartalım. Yaptığımız iş Yozgat’ımıza, Yozgat’ımızın tarım, hayvancılık ve turizmine değer katsın” dedi. Kaymakamlar, İlçe ve belde belediye başkanları, Üniversite Temsilcileri, Meslek Kuruluşları ile Odalar, Kamu Kuruluşları ve Kooperatif temsilcileri toplantıda hazır bulundu. Projeye, Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareler, Belediyeler, Mahalli İdari Birlikleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler, Üniversiteler, Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları, kar amacı gütmeyen kooperatifler ve birlikler başvuruda bulunabilecekler. Proje başvurusu KAYS sistemi üzerinden son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2020’ye kadar yapılacak.