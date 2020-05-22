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Kırsal yatırıma destek

Yozgat’ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kırsal yatırımlar için 186 milyon lira hibe desteğinde bulundu.

22 Mayıs 2020 Cuma 01:57
Kırsal yatırıma destek

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) üzerinden bugüne kadar Yozgat'ta 366 milyon liralık yatırım yapıldığını, bunun 186 milyonluk kısmının hibe desteği olduğunu bildirdi.  Başer, Yozgat'ın TKDK desteklerinden en çok yararlanan illerin başında geldiğini belirtti. Başer, kırsal kalkınma hamleleri sayesinde tarım ve hayvancılık ürünlerinin artış göstermesi sebebiyle, bu ürünlerini işleyen ve pazarlayan sanayi tesislerinin de Yozgat'ta hızla artış gösterdiğini aktardı. Başer, "Yozgat'a yatırımların daha fazla artması için yatırımcının her zaman yanında durmaya ve sorunlarını çözmeye devam ediyoruz. AK Parti iktidarından önce bu destekler yoktu. AK Parti iktidarında ise tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize hem yatırım esnasında hem üretim esnasında hem de satış esnasında devletimizin vermiş olduğu birçok destek kalemi mevcuttur" dedi.

Başer, 9 yıl içerisinde TKDK'nin 366 milyonluk 371 projeye 186 milyon hibe desteği verdiğini vurgulayarak, bu projelerle Yozgat'ta 92 süt üretim tesisi, 44 besi çiftliği, 3 kanatlı et üretim tesisi, 1 süt işleme tesisi, 1 süt toplama merkezi, 3 kırmızı et işleme tesisi, 166 bitkisel üretim, işleme ve pazarlama projesi, 41 arıcılık projesi, 4 zanaatkarlık ve katma değerli ürünler projesi, 13 kırsal turizm tesisi, 1 makine parkı, 2 yenilenebilir enerji tesisinin Yozgat'a kazandırıldığını ifade etti.

TKDK'nin 1 Haziran'da 1 milyar 200 milyon hibe bütçeli IPARD II çağrı ilanına çıkacağı bilgisini veren Başer, Yozgat'a yatırımın yapmak isteyen girişimcinin her zaman yanında olduklarını bildirdi.  

Anahtar Kelimeler:
KIRSAL YATIRIMA DESTEK
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