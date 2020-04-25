KIRSAL YATIRIMA DESTEK

YOZGAT il genelinde kırsal yatırımlara verdiği desteklerle, bölge ve yurt ekonomisine önemli katkılar sağlayan tesislerin üretime açılmasını sağlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, yeni yatırımlara yönelik yatırım sözleşmelerini imzalamaya başladı. Onaylanarak, hibe almaya hak kazanan 51 yatırım projesinin 34 Milyon lira olan yatırım bedelinin yüzde 65 oranına tekamül eden 22 Milyon lira yatırımcıya kurum tarafından hibe olarak verilecek. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü, IPARD 6. başvuru çağrı döneminde incelemeler sonucunda Yozgat’ta projeleri onaylanan yatırımcılar ile sosyal mesafe kurallarına da uyarak sözleşme imzalamaya başladı. Avrupa Birliği kırsal kalkınma desteklerini üretici ve girişimcilerle buluşturmak üzere hibe destekleri sağlayan kurumun, 6. başvuru çağrı döneminde başvuru yapan projelerin incelemesine ise devam edildiği kaydedildi. 6. Çağrı kapsamında 36 tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, 2 mantar yetiştiriciliği, 1 fide ve fidan yetiştiriciliği, 1 arıcılık, 5 zanaatkarlık ve yerel ürün işletmesi, 6 kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri projesi Yozgat’a kazandırılacak. Bu projeler sayesinde 2020 yılı içerisinde Yozgat’ta yaklaşık 34 milyon liralık yatırım yapılarak, yeni istihdam fırsatları oluşturulacak.

BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ ARTACAK

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projeleri ile Yozgat’ta üretilen bitki çeşitliliğinde artış sağlanacağını belirterek, yeni kurulan bir seracılık projesinde ekinezya, altın otu ve lavanta gibi bitkilerin yetiştiriciliğinin yapılarak bitki çeşitliliğine katkı sağlanacağının altını çizdi. Türker, ‘’Bakliyat işleme ve paketleme projeleriyle Yozgat’ta üretilen nohut, mercimek, fasulye, mısır gibi tarımsal ürünler Yozgat’ta işlenip, paketlenecek. Böylece Yozgat’ın tarıma dayalı ekonomisinde daha büyük bir artış görülecektir. Aynı zamanda zanaatkârlık ve yerel ürünler desteğimiz kapsamında pelet üretimi yapılarak biyo-yakıt olarak kullanımı yapılacaktır’’ dedi. Türker, Doğankent Beldesinde yatırımı gerçekleşecek proje ile ahşap oyuncak ve eğitim malzemeleri üretimi yapılacağını, doğal ürünlerden doğal oyuncaklar yapılıp, çocukların oyuncakları için kanserojen maddelere alternatif bir üretim sağlanırken, aynı zamanda da istihdama katkı yapılacağına dikkat çekti. Türker, ‘’Üretilen bu oyuncakların büyük bir çoğunluğu Avrupa ülkelerinden talep gördüğü için bu projemiz ile Yozgat’ın ihracatında da artış görülecektir. Zanaatkarlık yatırımlarımız kapsamında Sorgun’da bir mermer ve taş işleme işletmesi kurulumu da gerçekleşecektir’’ diye konuştu.

MANTAR ÜRETİMİ

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Türker, zanaatkarlık yatırımları kapsamında Sorgun’da bir mermer ve taş işleme işletmesi kurulumunun da gerçekleşeceğini bildirdi. Türker, bu çağrıda desteklenen mantarcılık projeleri kapsamında Boğazlıyan Ovakent’te yeni bir işletme kurularak, mantar üretim kapasitesinin artırılacağını, daha önce destek verilen Sorgun’daki mantar yetiştiriciliği projesinin güneş enerjisi kullanılarak, temiz enerji temiz çevre prensibiyle üretim yapmaya başlayacağını anlattı. Türker, ‘’Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri başlığı altında ise Sarıkaya ilçemizde iki, Şefaatli, Yozgat Merkez Azizli Köyünde birer, Boğazlıyan Cavlak termal bölgesinde iki olmak üzere 6 otel ve restoran gibi Kırsal Turizm projesi Yozgat’a kazandırılacaktır. Kırsal turizm projelerinin tamamı Turizm İşletme Belgesine sahip olacakları için Yozgat’a büyük katkı sağlayacaklardır. Kazandırılan kırsal turizm projeleriyle Yozgat’ın yıldızlı otel sayısı aratacak, ilçeler turistler için daha çekici olacak ve Yozgat turizm olarak da hak ettiği yere ulaşması için gerekli yapıya sahip olacaktır” ifadelerini kullandı.

Türker, hayata geçirilen yatırımlarda binden fazla insan istihdam edildiğine vurgu yaparak, ‘’6. Çağrı’da onaylanan projelerimizle birlikte bu sayının artarak devam etmesi beklenmektedir. TKDK olarak kırsal kalkınma projelerini desteklemeye devam edilecektir’’ diyerek, açıklamasını noktaladı.