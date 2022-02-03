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Kırsal altyapı için 339 bin lira

Yozgat’ın Çandır ilçesinde geçtiğimiz yıl içerisinde Yozgat İl Özel İdaresi tarafından kırsal altyapı çalışmaları için 339 bin liralık yatırım yapıldı.

03 Şubat 2022 Perşembe 00:10
Kırsal altyapı için 339 bin lira

Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, geçtiğimiz yıl içerisinde Çandır ilçesinde 17 kilometre yama çalışması yaptıklarını söyledi. Reglaj ve Stabilize yol çalışmaları kapsamında 6,5 kilometre malzemeli bakım, 56 kilometre ise greyderli bakım çalışması yaptıklarını hatırlatan Nazlı, küçük ölçekli işler kapsamında ise 1 adet köprü menfez projesini hayata geçirdiklerini vurguladı. Program haricinde 2 adet içme suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı ve onarım çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Nazlı, toplamda Çandır ilçesine 339 bin liralık yatırım yaptıklarını sözlerine ekledi. 

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