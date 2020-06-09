Kirlilik kalkacak!

YERKÖY ilçesinde görüntü kirliliğine neden olan sokaklardaki elektrik kablolarının yer altına alınarak, direklerin kaldırılmasıyla görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması planlandı.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, daha çağdaş ve güzel bir Yerköy için Çedaş yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin tamamlandığını bildirdi. Başkan Yılmaz, görüşmeler sonucunda elektrik direklerinin yer altına alınması için anlaşma sağlanarak, protokol imzaladıklarını kaydetti. Yılmaz, ‘’Çalışmaların, Yerköy'ümüze hayırlı olmasını temenni eder, başlayacak olan çalışmalar sürecinde hemşehrilerimin anlayışına şimdiden teşekkür ederim’’ dedi.

Başkan Yılmaz, Çedaş yetkilileriyle birlikte görüntü kirliliğine neden olan elektrik kablolarının yer altına alınmasına yönelik çalışmaların yapılacağı alanları gezip, bilgi alışverişinde bulundu.