KiRLENiYORUZ!

2002 yılında, kükürtdioksit açısından en fazla Yozgat’ta, duman açısından da Kütahya’da yaşandığı hatırlatıldı. Yozgat şehir merkezinde doğalgaz kullanımının artması, kömür denetimlerinin sıklaştırılmasıyla birlikte hava kirliliği oranında büyük düşüş yaşandığına dikkat çekildi. Yozgat'ta hava kirliliğinin yaşandığın dönemlerin Ekim, Kasım ve Aralık ayları olduğu, 2006 yılının Kasım ayında havadaki kükürdioksit oranı 72 iken 2007 yılında bu oran 22'ye düştüğü kaydedildi. Düşüşün sonraki yıllarda da devam ederek, Yozgat’ın havası en temiz iller arasına girdiği bildirildi. 2017 yılında 81 ilden sadece 6 ilin havası temiz çıktı. Ankara’da kirliliğin en fazla yaşandığı yer Hacettepe, İbn-i Sina, Yüksek İhtisas, Numune hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı’nın da bulunduğu Sıhhiye oldu. İstanbul’da Esenyurt ve Şirinevler; İzmir’de Gaziemir ve Bayraklı zehir soludu. Havası temiz çıkan 6 il ise Artvin, Bitlis, Eskişehir’den sonra Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale olarak sıralandı.

PSİKOLOJİMİZİ BOZUYOR

Hava kirliliğinin psikolojimizi de tehdit ettiği belirtildi. Yozgat’ta hava kirliliğinin ana bileşeni olan kükürt dioksit gazının ve partikül miktarlarının tespitine yönelik yapılan araştırmada havamızın yeniden kirlenmeye başladığı veya başka bir değişle havamızın sanıldığı kadar temiz olmadığı gerçeği ortaya çıktı. Yozgat’ta nüfus yoğunluğu az olmasına rağmen hava kirliliği yüksek olan kentlerimiz arasında olduğuna dikkat çekildi. Kirliliğin kış aylarında ısınma amacı ile yakılan kalitesi düşük yakıtlardan çok kullanılması nedeni ile ortaya çıkan kükürt dioksit gazının ile partikül miktarının insan sağlığı ve çevreye etkileri bakımından önemine dikkat çekildi. Yozgat’ta haftalık, aylık günlük, saatlik ve yıllık olarak karbondioksit ve PM miktarlarının incelenerek, örnekler alınarak, yapılan analiz çalışmaları sonucunda, kirliliğin mevsimsel olduğu belirlendi. Yozgat’ta Ocak ayının 3-30-31’inci günlerinde Kükürt Dioksit miktarının yüksek olduğu belirlendi. Belirlenen değerlerin Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sınır değerleri aşılmış olarak kabul edilirken, Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre ise düşük değerler olarak değerlendirildiği bildirildi. Havadaki kimyasal maddelerin sınır değerleri aşmasının insan metabolizmasının kimyasını bozduğu, hareket yeteneğini de azalttığının altı çizildi. Yozgat’ta Karbon Dioksit miktarları Kasım ayından itibaren, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında artışlar olduğu belirlendi. Havanın soğuması ile beraber kalorifer ve sobaların yanmaya başlaması, kötü yakıt ve kalorisi düşük kömür kullanılmasının kirliliğe neden olduğu hatırlatıldı.

