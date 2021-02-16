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KIRGIZLAR ÜRETECEK

Yenifakılı Belediyesi, ilçede yaşayan Kırgız Türklerinin mesleki faaliyetlerini yapıp, pazarlayabilmesi amacıyla yer tahsisinde bulundu.

16 Şubat 2021 Salı 00:54
KIRGIZLAR ÜRETECEK

YENİFAKILI ilçesinde ikamet eden Kırgız Türkleri'nin üretime yönelik mesleklerini yapabilmeleri için proje hazırlandı. Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 36 yıl önce göç ederek Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türklerinden 2018 yılında Yenifakılı ilçesinde yerleştirilen yaklaşık 50 ailenin mesleki faaliyette bulunup, üretim yaparak, satmalarına imkan sağlayacak projenin hayata geçirilmesi için belediye de destek verdi. Yenifakılı Kırgızları Kültür Derneği öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında, ilçede yaşayan Kırgız Türkleri Terzilik, At Eyeri, Mesh ayakkabı, Halı Dokuma gibi ürünleri üretip, sosyal faaliyetler yapabilmeleri sağlanacak. Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, ilçeye yaşayan Kırgız Türklerinin daha yerleşik ve kalıcı olabilmeleri için istihdama ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Bu amaçla üretime katılmaları için bir dizi tedbir ve projeler uygulamaya konması için harekete geçildi. Öncülüğünü Yenifakılı Kırgızları kültür Derneği'nin yaptığı, kaymakamlığımızın proje desteği verdiği, belediyemizin altyapı ve alan yeri temini ve düzenlemelerini yaptığı proje bu yıl içerisinde uygulamaya konacaktır’’ dedi. Başkan Yalçın, ilk olarak Yenifakılı Belediyesi olarak yeri tespiti yaparak, 500 metrekarelik alana belirlendi, beton kaplamaları hemen yapılıp, belirlenen bölgeye 2 konteyner yerleştireceğini bildirdi. Başkan Yalçın, ‘’10-15 hanımın halı dokuyacağı prefabrike ev hazır hale getirilecek. Ayrıca, proje kapsamında kurulacak atölyelerde Kırkız kardeşlerimiz kendi mesleklerini icra edip, ürettikleri ürünleri pazarlayacaklar, yaz aylarında da çeşitli etkinlikler düzenleyerek, turizme katkı sağlayacaklardır’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
KIRGIZLAR ÜRETECEK
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