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Kırgızlar ile buluştular

39 yıl önce Türkiye’ye gelen ve Yozgat’ta da 50 ailenin barındığı Kırgız Türklerini Vali Polat, Milletvekili Başer, İl Genel Meclisi Başkanı Nazlı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Yılmaz ziyaret etti.

03 Ocak 2022 Pazartesi 00:52
Kırgızlar ile buluştular

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde 50 aileden oluşan Kırgız Türklerini Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ziyaret etti. Yaklaşık 39 yıl önce Türkiye’ye gelen ve 50 ailenin de Yenifakılı ilçesine yerleştiği Kırgız Türkleri'ni ziyaret edep Vali Polat ile birlikte beraberindekiler Kırgız Türkleri ile bir süre sohbet edip taleplerini aldı. Vali Polat, Yenifakılı ilçemizde ikamet eden Kırgız Türkleri'ni ziyaretinde bilinen en eski Türk Oyunlarından birisi olan aşık atma oyunu oynadı.

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