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Kırgız kültürü yaşatılıyor

YENİFAKILI ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, geçmişle olan bağlarını güçlü tutmak için kültür ve geleneklerini yansıtan motifleri deriye büyük bir ustalıkla işliyor.

Kırgız kültürü yaşatılıyor

YENİFAKILI ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, geçmişle olan bağlarını güçlü tutmak için kültür ve geleneklerini yansıtan motifleri deriye büyük bir ustalıkla işliyor.

02 Ekim 2018 Salı 07:00
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Kırgız kültürü yaşatılıyor

Van'ın Erciş ilçesine 1982 yılında getirilen ve kendileri için oluşturulan Ulupamir köyünde yaşayan Kırgız Türkleri, kültürlerini Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde de yaşatıyor. Kendilerine özgü yaşamları, çadırları ve atlarıyla ilçede yaşamlarını sürdüren Kırgız Türkleri, belediye tarafından tahsis edilen atölyede geçimlerini sağlamak için de hayvan derilerini büyük bir ustalıkla işliyorlar. Teknolojiyi kullanmadan tamamen el emeği göz nuru ile dövülerek işlenen deriler, at eyerleri, kemer, cüzdan ve çantaya dönüşüyor. Ürünlerin üzerine ise Kırgızlara ait desen motifleri büyük bir incelikle işleniyor. Bu sayede Kırgızlar hem kültürlerini devam ettiriyorlar hem de bu ürünleri satarak geçimlerini sağlıyorlar. İlçeye Kırgızların barınmalarını sağlamak için TOKİ konutları yaptırdıklarını söyleyen Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, "Türkiye'de ilk defa bizim ilçemizde at eyerleri ile ilgili bir üretim atölyesi var. İlçemize Erciş Ulupamir'den ilçemize gelen Kırgız kökenli kardeşlerimiz, burada at yetiştiriciliği, geleneksel yemeklerini ve geleneksel el sanatlarını burada yaşatmaya çalışıyorlar. Belediyemizin bütün imkanlarını bu arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Onlar için oluşturduğumuz atölyede deriyi işleyerek üretim yapıyorlar. Eyer, cüzdan, çanta üretiyorlar. Eyerlerin fiyatları bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Bu ürünlere talep fazla ve burada bu kardeşlerimiz iyi bir kazanç elde ederek geçimlerini devam ettiriyorlar" dedi. 
Kırgız vatandaşı Abdül Kerim Sayın, "Erciş Ulupamir köyünden geldik. Bizler için tesis edilen TOKİ konutlarında kalıyoruz. Atölyede de eyer, kemer, cüzdan, bay ve bayan çantası tamamen el işçiliğiyle üretiyoruz. Ürünlerimizin hepsi orijinal deridir. Tamamen el işçiliği makine teknolojisi olmadan el sanatlarımızı yapıyoruz. Kırgızistan’a özgü desenlerimiz var, unutulmaya yüz tutmuş desenleri deriye işleyerek gelenek ve göreneklerimizi yaşatıyoruz. Eyerlerin fiyatları bin 500 ile 3 bin liraya kadar çıkabiliyor. Cüzdan ve kemerler 70 liradan başlıyor. İşçiliğine göre fiyat değişiyor” şeklinde konuştu. 
Kırgızlara özgü desenleri deriye işlediklerini belirten Oğuzhan Uçar da, "Burada eyer yapıyoruz, okçuluk, atçılık malzemelerinin tamamını yapıyoruz. Bunların yanı sıra cüzdan, çanta, kemer, ayakkabı yapıyoruz. Deri üzerine elimizden geldiğince ne varsa üretmeye çalışıyoruz. Kırgızlara özgü ürünler yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerde Kırgızistan'a özgü kültürümüzden olan desen olarak yansıyan motifleri kullanıyoruz. Onun dışında kalpak ve börkün üretimine de yakan zamanda geçeceğiz" ifadelerine yer verdi.

 

Son Güncelleme: 02.10.2018 10:04
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