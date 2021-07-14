Kirazda hasat devam ediyor

Yozgat’ın Kadışehri ilçesi’ne bağlı Kabalı Köyü’nde çiftçilerin tarlalarını birleştirerek sınırları kaldırdığı 10 bin 920 dekar tarım arazisinde kurulan meyve bahçesinde başlayan kiraz hasadı devam ediyor. Yozgat valisi Ziya Polat, meyve bahçesini ziyaret ederek, devam eden hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kabalı köyü sakinleri, uygulamaya koydukları Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında tarlalarını birleştirip, sınırları kaldırarak 10 bin 920 dekar tarım alanı ortaya çıkardı. Arazinin meyve bahçesine dönüştürülen 5 bin dekarında elma, armut, şeftali ve kiraz yetiştiriliyor. Bir firmanın kiraladığı arazide köylüler de ücret karşılığı çalışıyor. Meyve bahçesinde incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Polat, Kadışehri ilçesinde uygulanan projenin Türkiye’nin farklı bölgelerine örnek teşkil ettiğini hatırlattı. Yıllar önce Kadışehri ilçesinin Kabalı köyünde 5 bin dönümlük bir araziye çeşitli meyveler dikildi. Köyden il dışına gidenler başlatılan çalışma ile geri dönüş yaptı. Ankara’da asgari ücretle çalışacakları yerde kendi köyünde, kiraya verdikleri arazilerinden ücret alıp, sigortalı işçi olarak çalışmaya başladı. Meyve tesislerinde kiraz hasadına bir süre önce başlanıldı. Hasadın halen devam ettiği kaydedildi.