Kiraz Hasadı Başladı

Hasat açılışına Kaymakam Fikret Dağ da katıldı, kiraz hasadının bereket getirmesi temennisinde bulundu. Kabalı köyünde, vatandaşların tarlaları birleştirilerek Türkiye’nin en büyük meyve bahçelerinden biri haline getirilen arazinin bin dekarında yetiştirilen kiraz ağaçlarında kızaran meyveleri toplanıp, pazara hazır hale getiriliyor. Kabalı köyü sakinleri, uygulamaya koydukları Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında tarlalarını birleştirerek 10 bin 920 dekar tarım alanı oluşturdu. 5 bin dönümlük kısmında meyve üretimi yapılan arazide, geçen yıllarda elma, armut, şeftali ve kiraz yetiştirilmeye başlandı. Arazilerini kiraya veren köylülerin maaş alarak çalıştığı meyve bahçesi, yöre halkından yüzlerce kişiye de iş imkanı sağladı.