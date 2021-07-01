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KiRAZ DA HASAT BAŞLADI

Yozgat’ta Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi ile köylülerin bir araya gelerek kurdukları Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında yer alan bahçede kiraz hasadına başlanıldı.

01 Temmuz 2021 Perşembe 00:41
KiRAZ DA HASAT BAŞLADI

Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyündeki meyve tesislerinde kiraz hasadına başlanıldı.  Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne ait Sorgun ilçesinin Gedikhasanlı köyünde110 dekar alandan oluşan Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından iyi tarım uygulamaları ile yetiştirilen kirazların hasadında akademisyenlerde yer aldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz ile Ziraat Fakültesi öğretim elemanları birlikte ağaçlardan kiraz topladı. Rektör Karadağ, Gedikhasanlı Tarımsal Uygulama ve Araştırma alanının özellikle öğrencilerin eğitimleri amacıyla pratik uygulamalara imkân tanıması açısından fakültenin eğitim kalitesine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Karadağ, merkezde kiraz, vişne, elma, armut, ceviz, böğürtlen, ahududu, gojiberi ve kuşburnu türlerin bulunduğunu, ayrıca Yozgat’tan toplanan elma, armut, erik, karadut ve ayva genotiplerine ait aşılı fidanlarla bölgede genetik kaynak parseli kurduklarını anlattı. Karadağ, ‘’Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi merkezimizde üretilen 8 çeşit kiraz hasadı için Ziraat Fakültemiz akademisyenlerinin katılımı ile hasat etkinliği için bir aradayız. Büyük emek sarf edilerek birçok meyve çeşidinin üretildiği, gerek akademisyenlerimiz için gerekse öğrencilerimiz için önemli bir uygulama alanı olan merkezimizde olmaktan mutluluk duyuyorum’’ dedi. Karadağ, üretilen ürünlerin ekonomiye kazandırılması adına gerek üniversitenin gerekse halkın bu ürünlerden istifade etmesi gerektiğinin altını çizdi. Karadağ, ‘’Uygulama merkezimizde 20 yılık bir emek var. Burası hem uygulama hem araştırma alanı itibari ile geleceğe aktarılması gereken önemli bir merkez’’ diye konuştu.
KABALI MEYVE BAHÇESİ
Yozgat’ın Kadışehri İlçesi'ne bağlı Kabalı Köyünde çiftçilerin, tarlalarını birleştirerek sınırları kaldırdığı 10 bin 920 dekar tarım arazisinin kiraz bahçesine dönüştürülen bin 200 dekarında hasada başlandı. Kabalı köyü sakinleri, uygulamaya koydukları Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında tarlalarını birleştirip, sınırları kaldırarak 10 bin 920 dekar tarım alanı ortaya çıkardı. Arazinin meyve bahçesine dönüştürülen 5 bin dekarında elma, armut, şeftali ve kiraz yetiştirildiği kaydedildi. 

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KiRAZ DA HASAT BAŞLADI
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