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Kiralara alt limit

Yozgat İl Özel İdaresi’nin kiracısı olan 63 iş yeri için İl Genel Meclisi tarafından kira artışının en alt limitten yapılması kararlaştırıldı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 00:46
Kiralara alt limit

Yozgat İl Genel Meclisi şubat ayı son oturum toplantısını İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı Başkanlığında yaptı. İl Özel İdaresi’ne ait olan 63 iş yerinin kira artışlarının görüşüldüğü toplantıda kiracıların pandemi döneminde yaşadıkları sıkıntılar göz önüne alınarak artışlar gerçekleştirildi. Plan Bütçe Komisyonu tarafından yapılan araştırma sonrasında Plan Bütçe Komisyonu başkanı Dursun Tuncer, İl Özel İdaresi’nin mülklerinde oturan toplam 63 tane kiracının mevcut olduğunu söyledi. İki yıldır yaşanan Covit19 salgınından dolayı bir çok esnafın zor durumda olduğunu, bu pandemi sürecinde de İl Özel İdaresi kiracısı olan işletmelere yasalar çerçevesinde destek olmaya çalıştıklarını belirten Tuncer, daha önce Covit19’dan dolayı iş yerini kapatan kiracılardan kira bedeli almadık, iş yerini açan esnaflardan ise yüzde 50 indirimli kira aldıklarını ve onlara destek olduklarını hatırlattı. Son yaşanan sıkıntılardan dolayı esnafın mağdur olmaması için kira artışlarında yen bir uygulamaya gittiklerini dile getiren Tuncer, ‘’Geçtiğimiz dönemlerde kiracılarımızın iş yerlerine yapılan kira artışı yeniden değerlenme oranı üzerinden kiracılarımızdan yıl sonu itibariyle o yıl çıkan rakama göre kira artışı yapılıyordu. Bu sene esnafımızı düşünerek Tefe-Tüfe’nin yıllık ortalaması daha düşük olduğunu gördük, meclisimiz 12 aylık Tefe-Tüfe’nin ortalamasını baz aldı. Bu rakamlar her sene değişe bilir, ancak bu sene yıllık değerleme oranı yüzde 36,2, 12 aylık Tefe-Tüfe ortalaması da 19,6. Yani yüzde 15 gibi dana az artış olacak bu sene. Biz ya yüzde 36,2 oranında bir kira artışı uygulayacaktık yada en alt limit olan yüzde 19,6 oranında kira artışı uygulayacaktık. Meclis olarak en alt limiti uygulamayı tercih etti. Bu da esnafımızı düşünerek gerçekleştirdik. Aslında bu sene hiç kira almak istemedik, kira artışı hiç olmasın istedik. Çünkü yaşanan esnafın yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyoruz ama kanuni zorunluluktan dolayı da minimum artışın bu şekilde olabileceğinden dolayı meclisimizden böyle bir karar aldık’’ dedi. 

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