KiRACILARI RAHATLATAN KARAR

YOZGAT Belediyesi’nin pandemi sürecinde işyerleri kapalı olan belediye mülkinde kiracı olan esnaftan kira alınmaması, işyeri açık olan kiracıların kiralarında ise yüzde 50 oranında indirim yapılması gündeme geldi. Yozgat Belediye Meclisi tarafından kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı, hazırlanan rapor belediye meçline sunuldu. İşyerleri kapalı olan, belediye mülkünde oturan esnaftan kira bedelinin alınmaması, faaliyetlerini sürdüren ama gelir kaybı yaşayan esnaftan ise kiralarında yüzde 50 indirim yapılması kararlaştırıldı. Raporda öngörülen kiralarla ilgili karar Yozgat Belediye Meclisi’nin Şubat ayı ilk toplantısında görüşüldükten sonra uygulanacak. Meclisin onaylanmasının ardından, işyerleri kapalı olan belediye kiracılarından 1 Temmuz 2020 tarihinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar olan kira bedelleri sıfırlanacak. Faaliyetlerini sürdüren ama gelir kaybı yaşayan esnafın kiralarında da aynı dönemi kapsayan süre içerisinde kiralarında yüzde 50 oranında indirim uygulanacak. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, pandemi döneminin başlangıcından bu güne kadar esnaf ve vatandaşlar için bir çok fedakarlık yaparak, önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Köse, ‘’Geçtiğimiz meclis toplantılarımızda, meclis üyelerimizle birlikte belediyemizin kiracısı olan işyerleri ile ilgili bir tespit komisyonu kurulmuştu. Komisyon kararını verdi. Bu karar belediye kiracılarımızı oldukça rahatlatacaktır. Kararı ilk meclis toplantımızda oylayacağız. Dayanışma içinde atlatacağımız bu zor günlerde tüm kardeşlerimize can suyu olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun’’ dedi.