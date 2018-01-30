KIRAÇ TOPRAKLARA SU

Devlet Su İşleri tarafından son 15 yıllık süreç içerisinde Yozgat’ta 3 yerleşim yerine yıllık 17,5 milyon metreküp içme suyu sağlanırken, devreye sokulan 5 baraj, 3 gölet ile 163 bin 320 dekar kıraç toprak, sulu tarıma dahil edildi. Çiftçilere yıllık 94 milyon lira zirai gelir artışı sağlandı. 10 bin 640 dekar alanı sulamakta olan tesislerin bakım ve onarım çalışmaları da yapıldı. 53 dere ıslah edildi.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, son 15 yılda tamamlanan içme suyu tesisleri ile Yozgat merkez, Yerköy ve Organize Sanayi Bölgesine yıllık 17,5 milyon metreküp içme suyu temin ettiklerini aktardı. Acu, ‘Kadışehri Halıköy Barajı, Musabeyli Cemil Çiçek Barajı, Çekerek Süreyyabey Barajı’nın da aralarında bulunduğu 5barajı tamamladık. 10 barajın yapımı ise devam ediyor. göletin yapımı tamamladık, 4 göletin yapımı devam ediyor. Yozgat’ta tamamladığımız 21 sulama tesisi ile 163 bin 320 dekar araziyi sulamaya açtık. Böylece Yozgatlı çiftçilerimize yılda 94 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 6 sulama tesisinin yapımı devam ediyor. 53 taşkın koruma tesisi inşa ederek, toplam 45 meskûn mahal ve 14 bin 800 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. 6 taşkın koruma tesisinin çalışmaları da hızla sürmektedir’ dedi.

Genel Müdür Acu, geçtiğimiz yıl Yozgat’ta iki sulama, 4 taşkın koruma tesisinin tamamlanarak, hizmete sunulduğunu aktardı. Acu, ‘Yozgat ilinde tamamlanan sulama tesisleri ile toplam 21 bin 910 dekar zirai arazinin sulanması, sulanan alanlardan Ülke ekonomisine 2017 yılı birim fiyatları ile 12 milyar 382 bin 762 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir’ diye konuştu.