Kıraç topraklar sulamaya hazırlanıyor

Yapımları devam eden 6 baraj ve göletin tamamlanmasının ardından Yozgat’ta 61 bin 500 dekar tarım alanı daha sulanabilir arazi olacak. Sulanan tarım alanlarında ürün çeşitliliği ile birlikte verim de artacak. Devlet Su İşleri tarafından Yerköy ilçesinde yapımı planlanan İnandık Barajı’nda, sıyırma kazıları, memba, mansap batardo kazıları, slurry trench kotuna kadar kil dolgu imalatları, kondüvi beton imalatı, kondüvi duvar arkası dolgu imalatları tamamlandı. Belkavak köyüne 3 kilometre mesafede, Yerköy ilçesinin 20 kilometre kuzey batısında yer alan İnandıközü Deresi üzerinde yapılmakta olan baraj tamamlandığında, Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı, Sekili köylerinin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu brüt 28 bin 750 dekar zirai arazi sulanacak. İlçede verimli topraklar sulanarak, üründe çeşitlilik artırılacak, daha bol ve kaliteli ürünlerin ucuz maliyetle alınmasını sağlayacak. Yozgat Merkez Sarımbey Göleti inşaatı yapımında, diren bacalarının kapak kısmı, kondüvi giriş kısmının tıkacı, su alma yapısının yaka kısmının beton imalatı yapıldı. Homojen Toprak Dolgu tipindeki gölet tamamlandığında depolanacak 0,56 milyon metreküp su ile bin 970 dekar zirai araziyi sulayacak. Şefaatli Kumkuyu Göleti ikmal inşaatı şantiyesi, Bölge Müdürü Okan Bal, Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Baysal ve teknik heyet ile birlikte ziyaret edilerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı. Toplamda yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağlanan iş tamamlandığında gölette depolanacak 1,35 milyon metreküp su ile 297 hektar tarım arazisinin sulanması hedeflendi. Aydıncık Baydiğin Göleti inşaatında gövde dolgu imalatı memba- çekirdekte 971,70 kotunda olduğu, çalışmaların tamamlandığı bildirildi. Göletin fiziki gerçekleşmesi yaklaşık yüzde 95 seviyesine ulaştı. Kil Çekirdekli Homojen Dolgu tipindeki gölet tamamlandığında depolayacağı 0.84 milyon metreküp su ile bin760 dekar zirai arazi sulanacak. Sorgun Erkekli Göletinin önyüzünün Geomembran Kaplı Toprak Dolgu tipinde olduğu, tamamlandığında depolayacağı 2.84 milyon metreküp su ile 7 bin 510 dekar araziyi sulayacağı bildirildi. Gölette temel tipi piyezometreler Bölge Müdürlüğü teknik elemanları denetiminde yerleştirildi. Talvegde temizlik tamamlanarak, dolguya başlandı, imalat çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Sorgun Sarıhamzalı Bahadın Göleti inşaatı, Bölge Müdürü Okan Bal ve beraberindeki teknik heyetle birlikte ziyaret edildi. Yapılan çalışmalar incelendi. Sahada gövde dolgu imalatları ile plint betonu imalatlarının devam ettiği, batardo dolgu imalatlarının tamamlandığı bildirildi. Gölet tamamlandığında 11 bin 200 dekar arazinin sulanacağı, fiziki gerçekleşmenin yüzde 40 seviyesine geldiği açıklandı. Akdağmadeni Çalışkan Göletinde gövdede Kil, Kaya, Kaya ufağı ve filtre imalatları devam ediyor. Fiziki gerçekleşme yaklaşık yüzde 27’ye ulaştı. Kil Çekirdekli Kaya Dolgu tipindeki gölet tamamlandığında depolayacağı 1.643 milyon metreküp su ile 4 bin dekar araziyi sulayacak.