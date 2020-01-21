KIRAÇ TOPRAKLAR CANLANIYOR

Devlet Su İşleri tarafından, Yozgat’ta yapılan yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturuluyor, içme ve kullanma suyu ihtiyaçları karşılanıp, derelerdeki taşkın riski azaltılmaya çalışılıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Yozgat’ta ziraatın daha da gelişmesi amacıyla son 17 yılda çok önemli yatırımlar yaptıklarını açıkladı. Aydın, Sorgun Taşlık Barajı ve Şefaatli Kumkuyu Barajının da aralarında bulunduğu 6 baraj, 2019 yılında tamamlanan Merkez Sarımbey Göleti ile toplamda 4 adet göletin tamamlandığını belirterek, inşaat safhasındaki 8 baraj ve 3 gölette çalışmaların devam ettiğini söyledi. Aydın, ‘’Diğer taraftan Yozgatlı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Yozgat’ın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 8 baraj ile 3 göletin yapım çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Yozgat’ın bereketli topraklarına 2 baraj ve 1 adet gölet yapmayı planlıyoruz” dedi. Aydın, son 17 yılda inşa edilen sulama projeleri 24 sulama tesisi ile 199 bin 170 dekar zirai arazinin tamamlanarak, sulamaya açtıklarını, Yozgat topraklarını daha bereketli hale getirdiklerini vurguladı. Çiftçiye yıllık 133 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladıklarını bildiren Aydın, 108 bin 500 dekar arazide inşaat çalışmalarının devam ettiğini anlattı. Aydın, ‘’Yozgat’ımız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 108 bin 500 dekar araziyi sulayacak 4 sulama tesisi inşaat safhasında. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Yozgat zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacak. 2003 yılından bugüne kadar tamamladığımız içme suyu tesisleri ile 261 bin 77 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan yıllık 17,50 milyon metreküp içme suyu temin edildi’’ ifadelerini kullandı. Aydın, Yozgat il genelinde taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 54 taşkın koruma tesisi ile 46 yerleşim yeri, 14 bin 800 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını, 4 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.