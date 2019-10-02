Kıraathaneye yoğun ilgi

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından ‘KOP Okuyor’ programı kapsamında finanse edilen, Boğazlıyan Kaymakamlığının katkılarıyla yapılan Boğazlıyan KOP Millet Kıraathanesi, öğretmenler, öğrenciler, Boğazlıyan halkı tarafından ziyaret edilmeye devam ediyor. Millet Kıraathanesi'nin bölümlerini gezen, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan öğretmenler, kitapları inceledi. Her kategoride okuyuculara hitap eden kitaplar, öğretmenler tarafından beğenildi. Yaklaşık 4 bin kitabın yer aldığı Millet Kıraathanesinin her gün çok sayıda okur tarafından ziyaret edildiği bildirildi.