Kıraathanelere ilgi yoğun

Yozgatlı vatandaşların bir bölümü iftar ile sahur arasını kıraathanelerde geçirmeye başladı. İş yoğunluğu artan kıraathane esnafı ise durumdan ziyadesiyle memnun oldu. İftardan sonra sahur vaktine kadar açık olan kıraathanede çay yudumlayan vatandaşlar, şehirde kültürel ve sosyal etkinlikler de yapılmayınca vaktini kıraathanelerde geçirmeyi tercih etti. Yozgat Lokantacılar ve Kahveciler Odası Başkanı Eyüp Coşkun, kıraathane esnafının süreçten memnun olduğunu aktardı. Oda olarak denetim ve kontrolleri de sürdürdüklerini dile getiren Eyüp Coşkun, geçmiş yıllarda Yozgat’taki tüm kıraathanelere Yozgat Belediyesi ile birlikte kitaplıklar yerleştirdiklerini hatırlattı. Eyüp Coşkun, “Belediye ile yaptığımızı bu proje kıraathanelerde sürüyor. Bazı vatandaşlar oyun oynamayı seçerken, bazıları kitaplıktaki dergi ve kitapları okuyarak çayını yudumluyor” dedi.

Haber: Mustafa TEKER

