Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103235
ALTIN
197.827
DOLAR
4.7171
STERLİN
6.2889
EURO
5.5018

Kıraathanelere ilgi yoğun

YOZGAT’ta Ramazan ayı ile birlikte kıraathanelere olan ilgi artarken, işletme sahipleri durumdan memnun oldu.

Kıraathanelere ilgi yoğun

YOZGAT’ta Ramazan ayı ile birlikte kıraathanelere olan ilgi artarken, işletme sahipleri durumdan memnun oldu.

25 Mayıs 2018 Cuma 07:00
71 Okunma
Kıraathanelere ilgi yoğun

Yozgatlı vatandaşların bir bölümü iftar ile sahur arasını kıraathanelerde geçirmeye başladı. İş yoğunluğu artan kıraathane esnafı ise durumdan ziyadesiyle memnun oldu. İftardan sonra sahur vaktine kadar açık olan kıraathanede çay yudumlayan vatandaşlar, şehirde kültürel ve sosyal etkinlikler de yapılmayınca vaktini kıraathanelerde geçirmeyi tercih etti. Yozgat Lokantacılar ve Kahveciler Odası Başkanı Eyüp Coşkun, kıraathane esnafının süreçten memnun olduğunu aktardı. Oda olarak denetim ve kontrolleri de sürdürdüklerini dile getiren Eyüp Coşkun, geçmiş yıllarda Yozgat’taki tüm kıraathanelere Yozgat Belediyesi ile birlikte kitaplıklar yerleştirdiklerini hatırlattı. Eyüp Coşkun, “Belediye ile yaptığımızı bu proje kıraathanelerde sürüyor. Bazı vatandaşlar oyun oynamayı seçerken, bazıları kitaplıktaki dergi ve kitapları okuyarak çayını yudumluyor” dedi.
Haber: Mustafa TEKER

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
KAMULAŞTIRILIYOR
KAMULAŞTIRILIYOR
DSİ, ıslah ediyor
DSİ, ıslah ediyor
Barajlar suyla buluştu
Barajlar suyla buluştu
Hayvan Pazarı inşaatına başlandı
Hayvan Pazarı inşaatına başlandı
Hayırlı olsun ziyareti
Hayırlı olsun ziyareti
D8 Konuşuldu
D8 Konuşuldu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim