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Kıraathane inşaatına da başlandı

Saraykent ilçesinde projelendirilen Millet Bahçesi içerisinde planlanan Millet Kıraathanesi ile ilgili hafriyat çalışmalarına başlanıldı.

22 Nisan 2021 Perşembe 00:01
Kıraathane inşaatına da başlandı

SARAYKENT ilçesinde yapımı projelendirilip, ihalesi yapılan Millet Bahçesi içerisinde yer alacak Millet Kıraathanesi ile ilgili hafriyat çalışmalarına başlanıldı. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, uzun süredir üzerinde çalışma yaptıkları Millet Bahçesi Projesi'nin tamamlanarak ihalesinin ardından çalışmalara başlanıldığını söyledi. Divanlı Mahallesi’nde yapımı devam eden Millet Bahçesi ile ilgili çalışmaların TOKİ tarafından yürütüldüğünü kaydeden Öçal, ‘’26 dönüm üzerinde uygulanan projede 544 metrekare kapalı alana sahip kıraathane, çocuk oyun alanları, yürüme parkurları, piknik alanları, kamelyalar, seyir terası, yeşil alan bulunuyor’’ dedi. Başkan Öçal, Millet Kıraathanesi ile ilgili hafriyat ve kazılara da başlanıldığını vurgulayarak, ‘’İlçemize yeni bir görünüm kazandıracak olan Millet Bahçesi Projesi kapsamında Millet Kıraathanesinin ilk kazı çalışmasına başlanıldı. Sosyal ve Sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesi açısından birçok yapıyı içerisinde barındıran Millet Bahçemizin ilçemize kazandırılmasında emekleri olan başta Cumhur Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beye, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beye, Milletvekillerimiz Sayın Bekir Bozdağ ve Sayın Yusuf Başer’e teşekkürlerimi sunuyorum’’ diye konuştu.

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Kıraathane Inşaatına Da Başlandı
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