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KIRAATHANE HAZIR

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Parkı içerisinde yer alan belediyeye ait binayı Millet Kıraathanesine dönüştürdüklerini, kullanıma hazır hale getirildiğini söyledi.

KIRAATHANE HAZIR

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Parkı içerisinde yer alan belediyeye ait binayı Millet Kıraathanesine dönüştürdüklerini, kullanıma hazır hale getirildiğini söyledi.

25 Ocak 2019 Cuma 07:00
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KIRAATHANE HAZIR

Arslan, çalışmalara bir ay önce başladıklarını hatırlatarak, ‘’Millet Kıraathanesi açılışa hazır. Hemşerilerimiz, öğrenciler için ders çalışabilecek, güzel ve faydalı edebi sohbetler edilebilecek, okumalar yapılabilecek güzel ve şirin bir mekan ortaya çıktı’’ dedi. 
Başkan Arslan, göreve geldiği günden bu tarafa şehrin kültür, sosyal ve sanat hayatını artırmaya yönelik olarak bir takım çalışmalar yaptıklarının da altını çizdi. Arslan, "Bunlar konaklar ve kültür merkezleri etrafında şekillenen çalışmalardı. Bundan yaklaşık bir önce bir çalışma daha başlatmıştık. Bazı birimleri boşalttığımız şehir merkezindeki belediyemize ait parkın içerisindeki binayı da Millet Kıraathanesi olarak halkımızın hizmetine sunmak üzere hazır hale getirdik’’ diye konuştu. 
Hizmete hazır hale getirilen Millet Kıraathanesi’nde 2 büyük, 2 küçük olmak üzere 4 salon bulunuyor. Küçük salonlar daha küçük grupların sohbet edileceği mekanlar olarak tanzim edilirken, büyük salondan birisinde oturulup, çay kahve içilebilecek diğeri de kütüphane olarak düzenlendi. 
 

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