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Kira yüksek geldi

YOZGAT Belediyesi tarafından Kent Park bölgesine inşa edilen yeni iş merkezine taşınan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun aylık kirası bakanlık tarafından yüksek bulununca, kirada indirime gidildi.

Kira yüksek geldi

YOZGAT Belediyesi tarafından Kent Park bölgesine inşa edilen yeni iş merkezine taşınan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun aylık kirası bakanlık tarafından yüksek bulununca, kirada indirime gidildi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Kira yüksek geldi

Yozgat Belediyesi’nin belediye meclisine aldığı karara göre, belediye tarafından TKDK’ya aylık 22 bin liraya kiralanan iş merkezinin kira fiyatı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yüksek bulununca,  mecliste alınan karar doğrultusunda indirime gidilerek, kira 20 bin liraya çekildi. Gerekçe olarak söz konusu binanın kira rakamını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yüksek bulduğu, bakanlığın belirlediği kritere göre söz konusu yapının 20 bin lira kira ile kiralanarak, TKDK’nın hizmetlerini etkili ve verimli sürdürmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

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