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Kinoayı denedik

YOZGAT Tarım İl Müdürlüğü tarafından Sarınınören Köyü’nde yapılan kinoa deneme ekiminde hasat yapıldı.

Kinoayı denedik

YOZGAT Tarım İl Müdürlüğü tarafından Sarınınören Köyü’nde yapılan kinoa deneme ekiminde hasat yapıldı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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Kinoayı denedik

Yozgat’ta alternatif ürünlerin tarımını yaygınlaştırmak ve bu ürünlerle çiftçilerin gelirlerini artırmak amacıyla yürütülen deneme ekim çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Sarınınören Köyü’nde çiftçi Şerafettin Ersoy ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği yaparak kinoa ekimi gerçekleştirdi, ekim yapılan tarlada dün hasat yapıldı.
Son zamanlarda reklamlarda ve market raflarında yerini almasıyla ismini duyuran Kinoa bitkisinin, Güney Amerika yerlileri tarafından eski çağlarda ekip, tükettiği temel ürün olduğu bildirildi.
Anadolu’daki tahılın o bölgede karşılığı olan kinoa, içerdiği yüksek protein oranı ile Amerikalı bilim adamlarının dikkatini çekmiş ve özellikle uzayda uzun zaman kalan astronotların, protein ihtiyacının karşılanması için düşünülmüş.
Dünyada popülerliği artan kinoa bitkisi, ülkemizde ilk kez Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından ülkemize getirilerek deneme ve ekimi yapılmış.
Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Ziyaattin Özdemir, ülkemizin birçok bölgesinin, iklim ve toprak şartlarının bu bitkinin yetişmesi için uygun olduğunu, sulu  ve kıraç alanlarda yetiştirilebildiğini belirtti.
Marjinal alanların bu bitkiyle değerlendirilebileceğini anlatan İl Müdürü Özdemir, “İlimiz gibi soğuk bölgelerde yazlık olarak ekilmektedir. Gelişim dönemlerinde çok fazla su ve gübre istememektedir. Sulama ve gübreleme verimi ve kaliteyi artırmaktadır” dedi.
İl Müdürü Özdemir, Sarınınören’de bulunan deneme tarlasında üretim süreci boyunca teknik personelin düzenli olarak takip ve kontrol yaptığını, çalışmaya katılan çiftçi ile koordineli çalışıldığını ifade ederek, “Bu bitkinin yetiştirilmesinde en önemli sorunlar, tohumun küçük olması nedeniyle, ekim ve hasadı ile yabancı ot sorunudur. Ürünün daneleri küçük olduğu için hasadı, diğer ürünlere göre daha bir özenle yapılmaktadır” şeklinde konuştu.
 

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