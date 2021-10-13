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Kınık’tan Yozgat ziyareti

Türk Kızılay’ı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Yozgat, Kayseri ve Sivas illerini kapsayan gezisinde, Kızılay Şube başkanlıklarını ziyaret etti.

13 Ekim 2021 Çarşamba 00:47
Kınık’tan Yozgat ziyareti

 Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, Genel Sekreter Hüseyin Can, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Y. Ramazan Saygılı, Denetim Kurulu Üyesi Şükrü Can, Kınık’a eşlik etti. Türk Kızılay’ı Yozgat Şube Başkanlığını ziyaret eden Kınık, Yozgat Lojistik Deposu,  Şube Başkanlığı, inşaatı devam eden yeni Kan Bağışı Merkezi binası inşaatını ziyaret ederek, faaliyetler hakkında bilgi aldı. Kınık ve beraberindekiler daha sonra Sorgun Şubesi’ni ziyaret etti. Türk Kızılay’ı Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'ın Yozgat ve Sorgun şubelerinde gönüllüler ve çalışanlarla bir araya geldi. Türk Kızılay’ının görevleri hakkında benzetme yoluyla bilgi paylaşan Kınık, ‘’Üç temel görev alanımız var; ilk yardım ve kan bağışını da içeren toplumsal sağlık, yoksullukla mücadele ve afetler. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Türkiye'nin beslenmesinden sorumluyuz. Barınma noktasında AFAD'a destek sağlıyoruz. Çalışmalarımız bu üç sacayağı üzerine kuruludur, ayrıca kadın ve genç teşkilatlarımızın kendilerine özgü çalışmaları da vardır’’ dedi. 

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