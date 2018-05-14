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Kına Gecesi etkinliği

YOZGAT Evlilik Fuarı’nda mankenlerin rol aldığı ‘Kına Gecesi’ etkinliği ilgi gördü.

Kına Gecesi etkinliği

YOZGAT Evlilik Fuarı’nda mankenlerin rol aldığı ‘Kına Gecesi’ etkinliği ilgi gördü.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Kına Gecesi etkinliği

Mankenler, Yozgat yöresine özgü kına gecesinde davul ve def çalarak, oyunlar oynadı, kız evine baskın yaptı. Kızlar, maniler söyledi, türküler seslendirdi. Gelinin gözünden yaş inmeye başlayınca, önce eline kına yakıldı, ardından da oyun havasıyla hava yumuşatıldı. Fuarı organize eden Ajans 354 sahibi Mehmet Arslan, bu tip kına gecesi etkinliğinin zamana ve mekana göre değişerek, azaldığına dikkat çekti. Arslan, ‘’Bu geleneğin yaşatılabilmesine yönelik özel bir konsept hazırladık. Mankenlerimiz kına gecesini yöresel kıyafetlerle sahneledi. İzleyenlerden büyük beğeni topladı’’ dedi.

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