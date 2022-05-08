Kimseyi unutmuyor

Yapmış olduğu yardımlar ile adından sıkça söz ettiren Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, maddi ve manevi olarak vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, 28 Ekim 1989 tarihinde Diyarbakır Lice'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sorgun nüfusuna kayıtlı Polis Memuru Mustafa Erciyas'ın eşi Gülay Erciyas’ı ziyaret etti. Derneğin gönüllü üyesi Burcu Erciyas ile birlikte şehit ailesini ziyaret eden Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Başkanı Pınar Ünal, “Aziz şehidimizin ruhu şad olsun. Bizler şehit yakınlarını ziyaretlerimizle ve yapacağımız programlarımızla da manevi olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.