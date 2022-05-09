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Kimsesizlerin sesi oldu

Yozgat’ta 3 aylıkken ablası ve ağabeyi ile birlikte devlet koruması altına alınan Sevda Akyüz, kimsesiz çocukların sesi oldu.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 00:44
Kimsesizlerin sesi oldu

Yazmış olduğu ‘Devletin Kızı Lülü’, ‘Hangisi Senin Hikayen’ kitapları ile yetiştirme yurdunda yetişen çocukların duygularına tercüman oldu. Devlet korumasında yetişen ve ‘Devletin Kızı Lülü’ kitabını yazarak kimsesiz çocukların duygularına tercüman olan Akyüz, "Çocuklara sevildiğini bilerek, sizde onun hatıralarının ne kadar değerli olduğunu hissettirin. Çocukları sarıp severek onlara orada olduğunuzu gösterin” dedi.
Yazmış olduğu kitaplar ile annelere öneriler sunan Akyüz, aynı zamanda yazmış olduğu kitaplar ile yetiştirme yurdu ve sevgi evlerinde büyüyen çocukların duygularını anlattı. Akyüz, kardeşleri ile birlikte 18 yaşına gelene kadar devletin korumasında devletin sıcaklığı ile büyüdüğünü belirterek, devlete olan vefa borcunu ödemek için yüzlerce çocuk ve anne arasındaki iletişimin güçlenmesi için çaba gösterdiğini söyledi.
‘BİR ÇOCUĞUN ZİHNİ
 YETİŞKİNLERİN 
BIRAKTIĞI HATIRALAR İLE DOLUDUR’
Sevda Akyüz, çocuk hafızasında yer alan iletişim notlarının çocukların geleceklerini şekillendirirken kurduğu iletişimin de önemli rol aldığını söyledi. Akyüz, “Çocuk yuvası ve yetiştirme yuvasında yaşadıklarımı, 18 yıl boyunca hissettiklerimi, bana sunulan hizmetler, hasretlerimi, sorgulamalarımı kitaba aktardım. Bir çocuğun zihni yetişkinlerin bıraktığı hatıralar ile doludur. Çocuk güven ortamı arar ve bağlanmak ister. Annelerimizin kutsal bir işi vardır. Annesiz büyümüş bir kadın olarak bir çocuğun anneye olan ihtiyacını, çocuğun hayatına etkisini aktarmak istedim. Gelecekte anne baba olmak istediğinde ona rol model olmamasının zor olduğunu aktarmak istedim” diye konuştu.
‘KİMSESİZ ÇOCUKLARIN ANLAŞILMASI İÇİN
 MÜCADELE EDİYORUM’
"Çocuğun hafızası çok nettir ve geleceğini şekillendirir" diyen Akyüz, şunları kaydetti:“Kitabımda bir kadının anne olmak için doğuma ihtiyaç olmadan güdüsel bir çocuğun yüreğine dokunabileceğini ifade ettim. Koruyucu annelerimiz var buna örnek. Duygusal ve zaman anlamında fedakarlıklara ihtiyaç var. Çocuk öğrenecek, anne de öğretecek. Bu nedenle benim gibi annesiz büyümüş insanların tecrübesinin önemsenip, öğretilmesini anlatmak istiyorum. Mutlu, gülen, olumlu bakan anne, hayatın tamamen mücadeleden oluştuğunu çocuklarına aktaran anneler ile daha yaşanabilir hayat sunabilirler. Ben kimsesiz çocukların anlaşılması için mücadele ediyorum. Çocuklara sevildiğini bilerek, sizde onun hatıralarının ne kadar değerli olduğunu hissettirin. Çocukları sarıp severek onlara orada olduğunuzu gösterin.” •iha•
 

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