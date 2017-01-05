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Kimliklerini aldılar

05 Ocak 2017 Perşembe 05:07
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Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvuru yaparak yeni çipli kimliklerini aldı.

Kimliklerini aldılar
Nüfus Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından görevli memurlar kimliklerin bildirilen adrese teslim edileceğini söyledi.
Vali Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Rektör Salih Karacabey, Nüfus Müdürlüğü’ne başvuru yaparak yeni çipli kimlik kartı talep etti. 
Görevli personeller gerekli işlemlerin ardından parmak izi taraması da yaparak sisteme kayıt gerçekleştirdi.

Vali Kemal Yurtnaç, Nüfus Müdürlüğü’nde kimlik başvurusu yapan vatandaşlarla da sohbet ederek, yeni kimlikler hakkında vatandaşlara bilgi sundu.
Vali Yurtnaç, yeni çipli kimlik kartlarıyla vatandaşların daha kaliteli ve seri hizmet alacağını, gelişen ve değişen Türkiye’de artık her hizmetin uygar dünyada nasılsa o şekilde verildiğini ifade ederek,

“Vatandaşlarımız en kısa sürede müdürlüğümüze başvurarak yeni kartlarını alabilir. Böylece kamu hizmetlerinden daha etkin ve verimli faydalanabilir” dedi.

SAHTECİLİĞE SON

Vali Kemal Yurtnaç, yeni kimliklerle birlikte sahtecilik ve dolandırıcılıktan kaynaklı vatandaş mağduriyetlerinin son bulacağını belirtti. Kimlik kartı ile güvenli kimlik doğrulaması yapılabileceğini söyleyen Yurtnaç, ayrıca e-devlet kapsamında sunulan hizmetlere internet bulunan her yerden kimlik kartı ile erişilebileceğini ifade etti.

Yeni kimlik kartlarının seyahat belgesi olarak da kullanılabileceğini belirten Yurtnaç, “Ayrıca bürokratik işlemlerde azaltılacaktır” diye konuştu.
Nüfus Müdürlüğü personeli ise vatandaşın talebi doğrultusunda din hanesinin boş bırakılabildiğini ve bunun yanı sıra kan grubu bilgisini vatandaşın sözlü beyanıyla değil, sağlık kuruluşlarından getireceği sağlık raporuyla işledikleri bilgisini paylaştı.


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