Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1465.89
ALTIN
487.17
DOLAR
8.4129
STERLİN
11.5692
EURO
9.9058

Kilitli parke çalışması

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde mahalle aralarındaki yolların yenilenmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, Vasfibey Mahallesi’ndeki çalışmalar tamamlandı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 00:22
Kilitli parke çalışması

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, ‘’Vasfıbey Mahallemizdeki kilit parke çalışmamız tamamlanmıştır. İlçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Halkımızın daha temiz ve düzenli cadde ve sokaklara kavuşması için gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarımız diğer mahallelerimizde devam etmektedir’’ dedi. Akın, ilçede kilit parke çalışmaları kapsamında, ilçedeki tüm mahalle yollarının, sokaklarının kilitli parke yapılarak, halkın kış aylarında ve yağışlı günlerde sorun yaşamalarının önünü geçtiklerini aktardı. Başkan Akın, ‘’Halkımızın daha temiz, daha düzenli cadde ve yollara kavuşması için yürüttüğümüz bu çalışmalarımızda emeği geçen herkese halkımız adına yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemizin ve belediyemizin imkanları çerçevesinde halkımıza hizmet üretmeye gayret ediyoruz’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kilitli Parke çalışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşı kampanyası devam ediyor
Aşı kampanyası devam ediyor
Yozgat’a yeni komutan
Yozgat’a yeni komutan
Akülü araba uygulaması
Akülü araba uygulaması
Eğitim aldılar, işe başladılar
Eğitim aldılar, işe başladılar
Asfalt serimi devam ediyor
Asfalt serimi devam ediyor
İtfaiyecilere plaket
İtfaiyecilere plaket
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim