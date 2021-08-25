Kilitli parke çalışması

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, ‘’Vasfıbey Mahallemizdeki kilit parke çalışmamız tamamlanmıştır. İlçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Halkımızın daha temiz ve düzenli cadde ve sokaklara kavuşması için gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarımız diğer mahallelerimizde devam etmektedir’’ dedi. Akın, ilçede kilit parke çalışmaları kapsamında, ilçedeki tüm mahalle yollarının, sokaklarının kilitli parke yapılarak, halkın kış aylarında ve yağışlı günlerde sorun yaşamalarının önünü geçtiklerini aktardı. Başkan Akın, ‘’Halkımızın daha temiz, daha düzenli cadde ve yollara kavuşması için yürüttüğümüz bu çalışmalarımızda emeği geçen herkese halkımız adına yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemizin ve belediyemizin imkanları çerçevesinde halkımıza hizmet üretmeye gayret ediyoruz’’ diye konuştu.