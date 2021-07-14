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Kilitli parke çalışması

Yozgat'ın Yerköy Belediyesince 4 mahallede yapılması planlanan kilitli parke taşı döşeme işini alan müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 00:17
Kilitli parke çalışması

Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, müteahhit firma yetkilileriyle 100. Yıl, Karacaşar, Hüyük ve 60 Evler Mahallesi'nde yapılacak kilitli parke taşı döşeme işinin protokolünü imzaladı. İmza töreninde konuşan Yılmaz, çalışmaların Kurban Bayramı sonrasında başlayacağını söyledi. Yılmaz, 4 mahallede bulunan ana yollar ve ara sokaklarda 65 bin metrekarelik alanın kilitli parke taşı ile kaplanacağını belirterek, "Yapılan ihaleyi kazanan yüklenici firma ile protokollerimizi imzaladık. Herbir projemizi gerçekleştirdikçe ilçemize ve insanımıza olan vefa borcumuzu ödeyecek ve hayallerimizin şehrini inşa edeceğiz. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. (aa)

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Kilitli Parke çalışması
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