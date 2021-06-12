Kilitli parke çalışması

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, ilçede kilit parke çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Akın, ‘’Yollarımızın ve caddelerimizin temiz, tertipli olması için çalışan ekiplerimize kolaylıklar diliyor, Kadışehri halkı adına teşekkür ediyorum. Halkımız her şeyin en iyisine en güzeline layıktır’’ dedi. Başkan Akın, ilçenin beklentilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na Yozgat ziyaretinde iletme fırsatı bulduklarını da belirtti. Akın, ‘’Yozgat milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il yöneticilerimizin katılımı ile geçekleştirdiğimiz Yozgat istişare toplantısında ilçemizle ilgili olan hususları şifahen iletmekle birlikte dosya halinde de sayın bakanımıza bizzat teslim ettim. Sayın bakanımızın görev alanı ile ilgili olan 5 maddelik talep listemizde belirttiğimiz konuların karşılanması hususunda Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Fuat Oktay'a ve sayın bakanımıza olan itimadımız tamdır. İlimize ve ilçemize gösterdikleri ilgi ve yakınlıktan dolayı Cumhurbaşkanı yardımcımız sayın Fuat Oktay'a ve sayın Bakanımıza Kadışehri halkı adına yürekten teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. Başkan Akın, Bakandan ‘’Kadışehri-Çiğdemli yolunun en kısa sürede bitirilip, hizmete açılması. Çok yoğun şekilde kullanılan Kadışehri-Zile yolunun karayolları ağına bağlanarak, yapılması. Mahalle ve köylerimizde GSM operatörlerinin verici istasyonlarının yaptırılması. İlçemize bağlı Vasfıbey-Yargı-Gümüşdiğin-Yakacık mahallelerimizin karayollarına 8 kilometrelik bağlantı yollarının sıcak asfaltla yenilenmesi. İlçe merkezinin ve mahallelerin internet altyapısının yapılarak, telefon şebeke sorununun çözümlenmesi’’ talep etti.