Kilimlerin adresi belli oldu

SORGUN İlçesinin Doğankent Beldesi’nde belediye öncülüğünde kurulacak atölyede eğitim görecek kadınlar tarafından dokunacak yöresel motifli kilimler yurt dışına gönderilecek. Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, beldede daha önce Sorgun Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kilim kurslarına devam eden 30'a yakın kursiyerin, kilim dokuma konusunda yeterli becerilere sahip olduğunu, bunun değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Sungur, Halk Eğitim Merkezleri ve belediyeler tarafından birçok kurslar açıldığını ancak kurs sonucu yeterli beceriler kazanan kursiyerlerin bu becerilerinin değerlendirilemediğini anlattı. Sungur, "Bu kurslara bugüne kadar binlerce kursiyer katılmış ve belge almıştır. Ne yazık ki, bu kursları bitiren arkadaşlarımız günlük yaşamlarında bu becerilerini değerlendirip kazanca dönüştüremiyorlar. Bunun başlıca nedenlerinin, arz talep ve pazar sorunundan kaynaklandığını düşünüyorum" dedi. Sungur, kilim kursunu tamamlayan kadınların becerilerini değerlendirmek amacıyla bir kilim atölyesi kurmayı planladıklarını bildirdi. Sungur, "Konuyla çeşitli girişimlerde bulunduk. İlk olarak Avrupa'da pazar araştırması yapacağız ve ardından da kuracağımız atölye ile kültürümüzü yurt dışına taşıyacağız. Kurmayı planladığımız atölyede daha önce eğitim alan kadınlarımıza yöresel motif konusunda kısa süreli eğitimler verilecek. Ardından dokunulacak kilimler yurtdışına gönderilerek, Pazar oluşturulacaktır’’ diye konuştu.