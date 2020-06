Kılıç’tan kutlama

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, Babalar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında ‘’Bizim geleneğimizde babalar, ailenin temel direği olarak görülmekte; adaleti, paylaşmayı, dayanışmayı ve sorumluluğu simgelemektedir’’ dedi.

Kılıç, aileleri için her türlü fedakarlığı üstlenen, her türlü çileye göğüs geren, onların mutluluğunu kendi mutlulukları sayan babaların, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için özveriyle çaba harcadıklarını kaydetti. Kılıç mesajında, ‘’Bu itibarla, üzerimizde hakkı olan anne ve babaların rızasını kazanmak, onların gönlünü hoş tutmak, onlara karşı her zaman vefa göstermek her evladın önceliği olmalıdır. Bu anlamlı günde, babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkılmasının, onların yüzlerinin güldürülmesinin de önemli olduğuna inanıyorum. Bu vesilesiyle başta Şehit Babaları olmak üzere tüm Babalarımızın gününü en kalbi duygularımla kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.