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Kılıçdaroğlu Çayıralan’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Çayıralan ilçesinde gerçekleştirilecek olan ‘Bal Festivali’ etkinliklerine katılacak.

Kılıçdaroğlu Çayıralan’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Çayıralan ilçesinde gerçekleştirilecek olan ‘Bal Festivali’ etkinliklerine katılacak.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Kılıçdaroğlu Çayıralan’da

Bu yıl 11’incisi düzenlenen Bal ve Kültür Festivali için gelecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ile birlikte bölge milletvekilleri de eşlik edecek. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, ilçede Türkiye’nin en kaliteli balının üretilmesine karşın, yaşanılan tanıtım sorununu aşmak üzere bu yıl 11’incini düzenleyecekleri etkinliklerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da ağırlayacak olmalarından mutlu oldukların söyledi. Codar, Kılıçdaroğlu’nun etkinliğe katılması ile dikkatlerin ilçeye çevrileceğini, üretilen balın da tanıtılmasına da katkıda bulunulacağının altını çizdi. Başkan Codar, festival etkinlikleri kapsamında balın tanıtımı yapılırken, birbirinden farklı sanatçıların da konser vereceğini kaydetti. En kaliteli bal üreten çiftçilerin yarışacağı festival etkinliklerinde, çocuklar için çeşitli yarışmalar yapılacak, Metin Yazır Tango gösterisi yapacak, Mustafa Tatlıtürk, Grup Abdal, Oğuz Aksaç de konser verecek.
PROGRAM NETLEŞTİ
CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Yozgat programının netleştiğini bildirdi. Yaşar, 'Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.00'da Çayıralan ilçemizdeki Bal Festivali etkinliklerine katılacaktır. Karayolu ile gelecek olan Genel Başkanımız, Çayıralan'daki programının ardından Boğazlıyan ilçemizin Uzunlu Beldesi'ne uğrayıp, Belediye Başkanımızı ziyaret edeceklerdir' dedi.

Anahtar Kelimeler:
Chp Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluçayıralanBal Festivali
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