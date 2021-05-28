Kıl Keçisi varlığı artırılıyor

Yozgat il genelinde bulunan 180 köyde beslenilen kıl keçilerinin elden çıkartılıp, yerine süt verimi daha yüksek olan saanen keçisi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda azalan kıl keçisi varlığı devreye sokulan ıslah projesi ile yeniden artmaya başladı.

Yozgat merkez ve bağlı ilçelerinde 180 köyün orman köyü statüsünde olduğu, bu köylerde 16 bin kıl keçisinin bulunduğu tespit edildi. 1998 yılında Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ‘Saanen Keçi yetiştiriciliği’ projesi kapsamında orman köylülerinin ellerinde bulunan kıl keçilerini çıkartmaları halinde yerlerine Orköy desteği ile süt verimi yüksek, kapalı alanlarda beslenilebilen Saanen Keçisi verileceği bildirildi. Bunun üzerine orman köylerdeki keçiler elden çıkartılırken, il genelindeki kıl keçi sayısında düştü.

ISLAH PROJESİ

Kıl keçisi varlığında yaşanılan düşünün ardından bu kez Tarım Bakanlığı devreye girdi, kıl keçisi varlığını artırılmasına yönelik uygulamaya koyduğu ‘Halk Elinde Hayvan Islahı’ projesine 2014 yılında Yozgat’ı da dahil etti. Proje kapsamında ilk olarak Akdağmadeni ilçesinde kıl keçisinin ıslahı için çalışma başlatıldı. Tiftik Keçisi besiciliğinin yapılmadığı Yozgat’ta 2016 yılında 48 bin 908 olan Kıl Keçisi varlığı sonraki yıllarda artmaya başladı. Geçtiğimiz yılsonu itibariyle 49 bin 360 olan kıl keçisi varlığı bu yıl 54 bin 100’e çıktı. Kıl keçisi varlığının yılsonuna doğru daha da artmasının beklendiği bildirildi.

