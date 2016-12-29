Kick-Boks’ta Türkiye ikincisi

Daha öncede birçok Türkiye şampiyonluğu, Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan Mustafa Kaan Zararsız, başarısına bir yenisini daha ekleyerek Türkiye ikincisi olup Yozgat’ı bir kez daha gururlandırdı.



Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası minikler Kick-Bok turnuvasında dereceye giren 7 sporcunun oluşturduğu il karması hafta sonu Çorum’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasına katılmak için Çorum’a gitmişlerdi.



Yaklaşık 350 sporcunun katıldığı Türkiye şampiyonasında Yozgat ekibinde Mustafa Kaan Zararsız bütün rakiplerini yenerek finale kadar yükseldi. Final müsabakasında karşılaştığı rakibine yenilince Mustafa Kaan Zararsız Türkiye ikinci olarak Yozgat’a döndü. Turnuvaya katılan diğer sporcular ise rakiplerini beşincilik elde ettiler.



Kick-Boks Antrenörlerinden Mustafa Zararsız Çorum’da düzenlenen minikler Türkiye Şampiyonasına katılan 7 sporcunun da müsabakalarda ellerinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi. Sporcuların çok iyi maçlar çıkardığını ancak bazılarının tecrübesizlikten maç kaybettiğini dile getiren Zararsız,



‘’Ancak bu tür turnuvalarda birçok derecesi bulunan Mustafa Kaan Zararsız, finale kadar bütün rakiplerini yendi. Final müsabakasında karşılaştığı rakibin ile iyi mücadele etti. Hakemler bazı puanlarını vermeyince sporcumuz hırslandı ve maçı kaybetti. İyi bir turnuva oldu. Mustafa Kaan Zararsız kardeşimiz Türkiye ikinci olurken, diğer sporcularımız ise bu turnuvada tecrübe kazandılar. Ben başta Türkiye ikincisi Mustafa Kaan Zararsız olmak üzere turnuvaya ilimizi temsilen katılan ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteren bütün sporcularımızı kutluyorum’’ dedi.



Kick-Boks antrenörü Mustafa Zararsız, şampiyon sporcuları yetiştirmelerinde kendilerine büyük katkılar sağlayan Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne, Salonlarını kendilerine açarak antrenman yapmalarına olanak sağlayan Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile kendilerine sponsor olanlara teşekkür etti.