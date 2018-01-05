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Kıbrıs Gazilerini konuk ettik

TÜRKİYE Muharip Gaziler Derneği İstanbul Avcılar Temsilciliği üyesi 26 Kıbrıs Gazisi Yozgat’a geldi.

Kıbrıs Gazilerini konuk ettik

TÜRKİYE Muharip Gaziler Derneği İstanbul Avcılar Temsilciliği üyesi 26 Kıbrıs Gazisi Yozgat’a geldi.

05 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Kıbrıs Gazilerini konuk ettik

‘Şehitlerimize Gidiyoruz’ projesi kapsamında il il dolaşan Kıbrıs Gazileri, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu’nun daveti üzerine Yozgat’a geldi, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etti. Vali Yurtnaç, Kıbrıs Harbinde kahramanlık örneği gösteren gazileri ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi, “Biz şehitlerimizin ve gazilerimizin kanları canları ve fedakarlıklarıyla korudukları vatanımızda birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Bu nedenle göreve ilk geldiğimde Yozgat’ta dezavantajlı guruplara destek vereceğimizi söylemiştim ve onlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Dezavantajlı dediğimiz gurupların içerisinde şehit aileleri ve gazilerimizde var. Sadece maddi olarak değil manevi olarak da onların yanındayız. Onları ziyaret ediyoruz, dinliyoruz, dertlerine çare olmaya çalışıyoruz” dedi.

Acıların paylaştıkça azaldığını sevinçler ise paylaştıkça çoğaldığını ifade eden Vali Yurtnaç, “Bu çerçevede tüm birimlerimizle, kaymakamlarımızla şehit ve gazi ailelerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Aylık düzenli olarak belli periyotlarla ziyaretlerde bulunuyoruz. Biz bunları yapmak zorundayız. Birileri bu vatan için fedakarlıkta bulunurken birileri de bana ne demeyecek. Bu bir millet olma bilincidir. Bu açıdan vatanına, milletine, bayrağına bağlı olan Yozgat gibi bir ilde çalışmanın da ayrıca gururunu yaşıyorum. Nüfus bakımından ülkemizde en çok şehit veren illerden bir tanesidir Yozgat” diye konuştu.

Bu vatana yapılan ihanetleri unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını kaydeden Vali Yurtnaç, “Gelecek nesillere de anlatacağız ki bu bilgi ve bilinçle bu vatana sahip çıksınlar. Sizler gittiniz Kıbrıs’ta gazi oldunuz. Bu vatan için uzuvlarınızı kaybettiniz. Zorluklara katlandınız. Kıbrıs harbinde göstermiş olduğunuz kahramanlıktan dolayı hepimiz size minnettarız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Avcılar Temsilciliği Başkanı Nurettin Ağaoğlu ise, ‘Şehitlerimize Gidiyoruz’ projesi kapsamında il il dolaştıklarını belirtti. Ağaoğlu, illeri dolaşıp, şehitliklerimizi ziyaret ettiklerini, Çanakkale şehitliğinden aldıkları toprağı Diyarbakır’a, Diyarbakır şehitliğinden aldıkları toprağı başka bir il şehitliğine götürüp, serpiştirdiklerini anlattı. Kıbrıs Gazilerimiz geceyi Yozgat’ta geçirerek, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu eşliğinde Yozgat’ın ilçeleri, tarihi ve turistik yerleri gezdiriliyor.

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