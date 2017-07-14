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KHK yayınlandı Yozgat’ta "ihraç" ve "iade"ler var!

OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

KHK yayınlandı Yozgat’ta "ihraç" ve "iade"ler var!

OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
14 Temmuz 2017 Cuma 23:32
21 Okunma
KHK yayınlandı Yozgat’ta "ihraç" ve "iade"ler var!

OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yozgat’taki çeşitli kurumlardan 11 kişi ihraç edilirken, 7 kişi yeniden görevlerine iade edildi.  Türkiye genelinde Kararname ile toplam 7563 kişi ihraç edildi.

Son Güncelleme: 14.07.2017 23:40
Anahtar Kelimeler:
KHKİhraçFetöOHALYozgat
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