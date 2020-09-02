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Kevenir operasyonu

BOĞAZLIYAN İlçesinde esrar hammaddesi olarak kullanılan dişi Hint Keneviri ile birlikte kubar esrar maddesi ele geçirdi.

02 Eylül 2020 Çarşamba 00:26
Kevenir operasyonu

BOĞAZLIYAN İlçesinde ihbarı değerlendiren Jandarma, esrar hammaddesi olarak kullanılan dişi Hint Keneviri ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Boğazlıyan ilçesinin Devecipınar köyünde şüpheli bir şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi ekili olduğu bildirildi. Harekete geçen Jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonda şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 97 kök kenevir bitkisi, 2,710 gram kubar esrar, içilmeye hazır 38 gram skunk maddesi ve metamfetamin içilmesinde kullanılan pet şişe düzeneği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs göz altına alınarak, soruşturmaya başlanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kevenir Operasyonu
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