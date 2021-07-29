Keven’in Atatürk hassasiyeti

Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde Kaymakamlık Binası önünde bulunan Atatürk Büstü kaidesinin onarımına yönelik başlatılan çalışmaların yaklaşık bir aydır tamamlanmaması, büstün kaidesinin muşamba ile kapatılıp, çirkin bir görüntünün oluşması tepkilere neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, kendisine ait sosyal medya hesabından Atatürk Büstünün fotoğraflarını paylaşıp, ‘’Bu görüntü ne yazık ki Şefaatli Hükümet Konağı önünden’’ başlığı altında tepkisini dile getirdi. Keven, ‘’Bu fotoğrafa sebep olanlar o koltukta Mustafa Kemal Atatürk sayesinde oturuyor. Şefaatli Kaymakamlığı önünde yer alan Atatürk büstünün bir aydır bu şekilde bir çadıra sarılmış halde ve yıpranmış bir durumda olması kamuoyunun vicdanını yaralamaktadır’’ dedi. Keven, Şefaatli CHP ilçe örgütünün de gerekli tepkiyi gösterdiğini hatırlattı. Keven, ‘’Yozgat Valisi Ziya Polat ve Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü'den bir açıklama bekliyoruz. Atatürk büstünü bu görüntüden kurtaracak bir çalışmayı yapacak mısınız? Yoksa biz yapmaya hazırız!’’ ifadelerini kullandı.