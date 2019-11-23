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Keven’e bakanlık cevap verdi

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta yarım kalan gölet ve sulama inşaatları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye ilettiği bilgi talebine Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri 12. Bölge Müdürlüğü’nden cevap geldi.

Keven’e bakanlık cevap verdi

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta yarım kalan gölet ve sulama inşaatları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye ilettiği bilgi talebine Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri 12. Bölge Müdürlüğü’nden cevap geldi.

23 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Keven’e bakanlık cevap verdi

Ödenek yetersizliğinden ve feshedilen işlerden dolayı yarım kalan gölet ve sulama inşaatları olduğunu ileten Ali Keven, bazı işlerde sulama borusu döşenip bütün imalatları tamamlandığı halde göletlerin yaklaşık 6 yılda bitirilemediğini belirterek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye bilgi notu vermişti. Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri 12. Bölge Müdürlüğü’nden gelen bilgileri kamuoyu ile paylaşan Keven, Sorgun Gevrek, Araplı, Erkekli göletlerinin ve Akdağmadeni Çalışkan göletinin sulama inşaatı tamamlandığı halde gölet inşaatlarının yarım kaldığını söyledi.
Keven, “Yozgat Büyükmahal göletinin inşaatı ise bitti ancak burada da sulama inşaatını alan firma işi feshetti” dedi.
Sorgun Gevrek, Araplı ve Erkekli ile Akdağmadeni Çalışkan köylerine yapılan gölet inşaatlarıyla ilgili bilgileri de aktaran Keven,
“Bu gölet inşaatları ise 2014 sezonunda başlamış ancak ihaleleri alan firmalar işi bitiremedikleri için işler başka firmalara devredilmiş. Bu şekilde tam 5 yıl tüketilmiş. Sonunda 2019 yılında başka bir müteahhit işi devralmış ancak bu seferde devletin kasasında para bırakmadıkları için Yozgat’a ödenek ayıramadılar. 2019 yılında uygulanan mali disiplin nedeniyle ödenekler ayrılmadı ve şantiyeler kapalı kaldı. Şimdi gelen cevap yazısında 2021 yılında tamamlanacağı belirtiliyor. DSİ Genel Müdürü Sayın Mevlüt Aydın’dan Yozgat’ta yarım kalan işlerin ödeneğini tam ayırmalarını tekrar rica ettim. Hep birlikte takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

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