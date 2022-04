Keven’den ziyaret

Ziyaretleri kapsamında Keven, Boğazlıyan, Sarıkaya ve Akdağmadeni ilçelerini ziyaret etti. Ziyarette Keven’e, Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Parti yönetim kurulu üyeleri, İlçe Başkanları ve ilçe yönetimi eşlik etti.

ESNAFLA BULUŞTU

Gitmiş olduğu ilçelerde esnafla bir araya gelen Keven, esnafın istek ve taleplerini dinledi. İlçelerde pazarcı esnafı, sanayi esnafı ve yerel esnafı ziyaret eden Keven, hayırlı işler diledi. Sanayi esnafının artan malzeme fiyatlarından dolayı şikayetçi olduğunu dile getiren Keven, “Artan malzeme fiyatları karşısında hem esnafımız dertli hem de vatandaşımız dertli. Her malzemenin fiyatı bir yılda 3 -4 katına ulaştı. Sanayi esnafı malzeme fiyatlarına her gün zam gelmesinden dolayı şikayetçi. Ekonominin düzelmesi için bakanın gözlerindeki ışıltının yeterli olmadığının, bu iktidarın artık ekonomiye güven veremediğinin farkındalar. Umut milletin iktidarında...” dedi. Boğazlıyan esnafının da aynı dertten mustarip olduğunu ifade eden Keven, “ Boğazlıyan'da esnafımızı ziyaret ettik. Boğazlıyan İlçe Başkanımız Ahmet Peker, Uzunlu Belediye Başkanımız Okan Yaşar Elbaşı, Boğazlıyan Belediyesi Meclis Üyemiz Sinan Budak ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte esnafımıza hayırlı işler, hayırlı ramazanlar diledik. Hem esnafımız hem vatandaşımız pahalılıktan mustarip. Esnaf sattığının yerine yenisini alamıyor, vatandaş alacağı ürünleri artık gramla alıyor” ifadelerini kullandı.

SORUNLARI DİNLEDİ

Boğazlıyan ilçesi ziyaretleri kapsamında parti yönetimiyle toplantı yapan Keven, sorunları dinledi. Yapılan toplantıya Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, geçmiş dönem Boğazlıyan Belediye Başkanı Mustafa Özdal, önceki dönem İlçe Başkanı Fatih Canagir, İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Emin Baran, Belediye Meclis Üyesi Sinan Budak, Gençlik Kolları Başkanı Beşir Karaca, İlçe Başkan Yardımcısı Levent Özer ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

AÇIKEL’E ZİYARET

Sarıkaya ilçesini ziyaret eden Keven, Belediye Başkanı Ömer Açıkel’i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Açıkel, ilçede yapılan çalışmalar hakkında Keven’e bilgiler verildi. İlçe yapılan çalışmalarından dolayı Açıkel’e teşekkür eden Keven, “İlçemiz için Belediye Başkanımız Ömer Açıkel’in yapmış olduğu çalışmalar göz önündedir. Bu konuda yapmış olduğu çalışmalarından ve hoş sohbetlerinden dolayı kendisine teşekkür ederim” dedi.

MUHTARLARLA BULUŞMA

Sarıkaya ilçesinde bir dizi ziyarette bulunan Keven, muhtarlarla bir araya geldi. CHP Sarıkaya ilçe yönetiminden Fikret Coşar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda muhtarlar istek ve taleplerini anlattı. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür eden Keven, muhtarların isteklerini not alarak gerekeni yapacağını belirtti.