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Keven’den ziyaret

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, bir dizi ziyaretlerde bulundu, Yerköy ilçesinde partizanca uygulamaların önüne geçilmesini istedi.

31 Temmuz 2020 Cuma 00:35
Keven’den ziyaret

CHP Yozgat milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta bir dizi ziyaretlerde bulundu. Keven, Yozgat Valisi Ziya Polat'ı ziyaret ederek, Yozgat'a değer katacak yeni projeler üretmesi temennisinde bulunup, başarı diledi.
Yerköy ilçesinde Kaymakam Mustafa Karaca'yı ziyaret eden Keven, ‘’Kaymakam Karaca ile kamu kurumlarında partizanca uygulamalara izin vermemesini, kamu görevlilerinin huzurlu bir şekilde çalışmaları gerektiğini konuştuk. Yerköy'de eksik kalan kamu yatırımlarının tamamlanması, çiftçilere ofis kapısının kapatılmaması, iptal edilen termal turizm bölgesinin yeniden kazandırılması, ilçe sorunlarının kalıcı bir şekilde çözülmesi için birlikte çaba gösterilmesi gerektiğini belirttim’’ dedi.
Keven, Yerköy ilçesinde Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'ı ziyaret ederek Yerköy'e kazandırdıkları İçme suyu Derinkuyu Sondajı, Mahalle Parkı ve Mezarlık Yolu için teşekkür etti.
Keven, partisinin Yerköy ilçe örgütü ile birlikte Hükümet Konağı'nın bodrumunda hizmet veren Yerköy Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Keven, ‘’Kültür ve Turizm Bakanlığı'na soru önergesi vererek donanımlı bir bina yapılması gerektiğini tekrar talep ettim. Kütüphanemizi de ziyaret ederek çalışan personele başarılar diledim. Kütüphane binasının hep birlikte takipçisi olacağız’’ diye konuştu. 

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Keven’den Ziyaret
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