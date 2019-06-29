Keven, sorun dinledi

Çiftçilerin hasat döneminin bereketli olmasını dileyen Keven, buğday ve arpa taban fiyatı hakkında köy halkından ve muhtardan bilgi aldı. Hasat döneminde çiftçilerin sorunlarını dinledikten sonra, “Tarım bölgesi olan Sekili'de çiftçilerimiz yaşadığı sorunları ifade ettiler. Ülkemiz için tarım en önemli sektör. Üretimin devam etmesi için de çiftçimiz halinden memnun o olmalı. Ama şuan hasat yapılan buğday ve arpanın taban fiyatlarına baktığımızda maalesef girdi maliyetlerini karşılamaktan çok uzakta’’ dedi.

Keven, geçen yıla göre buğday fiyatının yaklaşık yüzde 25 arttığını, buna karşılık mazotun yüzde 40 zamlandığının altını çizdi. Keven, ‘’Gübre ilaç yüzde 100’ü aşan oranlarda arttı. Çiftçimiz ağız tadıyla bir hasat dönemi geçirmek istiyor. Ürününü maliyetleri karşılayacak bir fiyata satmak istiyor. Ama Toprak Mahsulleri Ofisi bu sezonda kapalı ve çiftçiyi yine lisanslı depoculuk şirketinin silosuna yönlendiriyor. Yani TMO çiftçinin kara gün dostu olmaktan çıkartılmış bir durumda. Zaten zarar eden çiftçiyi bir de 30 kilometre şehir dışına gönderiyorlar. Bu sorundan çiftçi dertli nakliyeci dertli’’ diye konuştu. Yerköy Akpınar Köyü'nü de ziyaret eden Keven, yaşanan taşkınlarda zarar gören köy halkına tekrar geçmiş olsun diledi. Geçen yıl inşaatı yapılan grup yolunda selin zarar verdiği yerleri inceleyen Keven, “Grup köy yolunda menfezin sonradan rica minnet konulmasını sağladığımız yerde selin etkisiyle yolun altı oyularak su kendine yol açmış. Biran önce yol onarımı sağlanarak grup yolu ulaşıma açılmalıdır. Yaşanan taşkın afetinde çiftçilerimizin zararları karşılanmalı ve doğal afet ilan edilmelidir. İlgili makamlara ve Sayın Yozgat Valisi'ne durumu ilettik. Biran önce bu zarar giderilmeli ve çiftçi borçları faizsiz ertelenmelidir" ifadelerini kullandı. Daha sonra Ticaret Borsası’nda buğday alımı yapan esnafı ziyaret ederek buğday hasat döneminin hayırlı olmasını diledi.

